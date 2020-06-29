Федерація металургів звинуватила УЗ в ігноруванні інтересів економіки

Новий договір "Укрзалізниці" на організацію вантажних перевезень передбачає приховане підвищення тарифів, що вдарить по вітчизняним металургам і знизить їх конкурентоспроможність на світових ринках.

Про це заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький.

"Ми з подивом в пресі побачили заяву від Укрзалізниці про те, що вони начебто врахували всі зауваження до цих договорів та погодили з усіма. Насправді, це не так. Більшість наших принципових зауважень там не враховано, ніхто з нами нічого не перепогоджував. Тому думка вкрай негативна. Ми вважаємо, що з 1 липня ні в якому разі не можна вводити ці нові договори", - сказав Біленький.

Він також зазначив, металургія зараз переживає кризу, і збільшення витрат на транспортування продукції призведе до підвищення її собівартості, в результаті чого вона буде неконкурентоспроможною на зовнішніх ринках.

"За підсумками першого кварталу у металургів близько 14 мільярдів гривень сумарно - це чистий збиток. Якщо зараз ще буде, в тому числі, приховане підвищення вартості послуг "Укрзалізниці" через цей новий договір, відповідно, від нашої конкурентоспроможності вже скоро нічого не залишиться з такими діями влади і держмонополій", - підкреслив Біленький.

Нагадаємо, раніше компанія "Укрметалургпром" заявила про тиск "Укрзалізниці" на вантажовідправників з метою змусити їх погодитися на укладання з 1 липня нового дискримінаційного договору з УЗ про організації вантажоперевезень.

У компанії нагадали, що в "Укрзалізниці" формально поставилися до рекомендацій Антимонопольного комітету на доопрацювання нової редакції договору з урахуванням зауважень учасників ринку і більшість спірних питань, на які вказували перевізники, залишилися без змін, а також закликали заборонити введення в дію нового договору з 1 липня, і продовжити термін дії нинішньої до завершення доопрацювання його нової редакції.