Федеральна рада Австрії прийняла закон про обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Федеральна рада (верхня палата парламенту) Австрії схвалила закон про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для дорослого населення. Голосування пройшло після обговорення ініціативи уряду країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Законопроєкт про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу жителів країни старше 18 років підтримали 47 депутатів. Проти проголосували 12, утрималися - 2. На наступному етапі законопроєкт має підписати президент країни. Документ набуде чинності тільки після публікації в реєстрі федеральних законів. Очікується, що це відбудеться протягом декількох днів.