ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Федеральна рада Австрії прийняла закон про обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Новость на русском →
Відень, Четвер 03 лютого 2022 21:21
Федеральна рада Австрії прийняла закон про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 Фото: Федеральна рада Австрії схвалила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральна рада (верхня палата парламенту) Австрії схвалила закон про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для дорослого населення. Голосування пройшло після обговорення ініціативи уряду країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Законопроєкт про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу жителів країни старше 18 років підтримали 47 депутатів. Проти проголосували 12, утрималися - 2.

На наступному етапі законопроєкт має підписати президент країни. Документ набуде чинності тільки після публікації в реєстрі федеральних законів. Очікується, що це відбудеться протягом декількох днів.

Нагадаємо, нижня палата парламенту Австрії (Національна рада) схвалила законопроєкт про обов'язкову вакцинацію 20 січня поточного року.

Відзначимо, очікувалося, що закон про обов'язкову вакцинацію в Австрії набуде чинності на початку лютого. Згідно з документом, на першому етапі за відмову від щеплення штрафувати не будуть. Карати почнуть з 15 березня. Ухильникам загрожує штраф від 600 до 3600 Євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Вакцинація Коронавірус
NEWS
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
DAILY
Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"