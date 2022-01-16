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В Австрії вводять обов'язкову вакцинацію для осіб старше 18 років

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Відень, Неділя 16 січня 2022 17:08
В Австрії вводять обов'язкову вакцинацію для осіб старше 18 років Фото: в Австрії вводять обов'язкову вакцинацію від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Австрії в лютому набуде чинності закон про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Прищеплювати будуть всіх громадян країни старше 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійське видання PULS 24.

"З початку лютого в Австрії діятиме обов'язкова вакцинація від коронавірусу", - зазначає видання.

Вакцинація буде обов'язковою для громадян країни старше 18 років. На першому етапі штрафувати за відмову від щеплення не буде. Карати почнуть з 15 березня. Ухильникам загрожує штраф від 600 до 3600 Євро. Тюремний термін законопроєктом не передбачений.

З квітня почнуть штрафувати за недотримання термінів вакцинації. Згідно з документом, вимога про обов'язкову вакцинацію діятиме до 31 січня 2024 року.

Виняток з обов'язкової вакцинації становлять громадяни до 18 років, вагітні та особи, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями. У випадку перехворіли на інфекцію виняток діє протягом 180 днів після позитивного тесту.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Національна рада з вакцинації Через поширення штаму "Омікрон" запропонував вводити четверту дозу препарату від коронавірусу.

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Австрія Коронавірус Вакцинація
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