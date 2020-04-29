Федеральний резерв США зберіг ставку на рівні 0-0,25%

Федеральна резервна система Сполучених Штатів, яка виконує функції центрального банку країни, що зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних, як і очікувалося ринком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фінансового регулятора за підсумками засідання його керівництва.

Повідомляється, що тривала криза буде значною мірою впливати на економічну активність, зайнятість та інфляцію найближчим часом.

"Найближчим часом (криза - ред.) створює значні ризики для економіки в середньостроковій перспективі. У світлі цих подій комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки по федеральних фондах на рівні 0-0,25%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив низку рекомендацій, які можуть допомогти країнам у боротьбі з економічною кризою через пандемію коронавірусу. Як зазначила глава МВФ Крісталіна Георгієва, необхідність скоординованих і синхронізованих глобальних фінансових стимулів з кожною годиною стає все сильніше.

Зазначимо, Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. ФРС пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибоке" вплив на економіку.