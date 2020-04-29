ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Федеральний резерв США зберіг ставку на рівні 0-0,25%

Новини » Фінансова криза 2020     29.04.2020 - 21:28
Федеральний резерв США зберіг ставку на рівні 0-0,25%
Фото: Федеральна резервна система США (flickr.com-federalreserve)

Триваюча криза буде в значній мірі впливати на економічну активність, зайнятість та інфляцію

Федеральна резервна система Сполучених Штатів, яка виконує функції центрального банку країни, що зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних, як і очікувалося ринком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фінансового регулятора за підсумками засідання його керівництва.

Повідомляється, що тривала криза буде значною мірою впливати на економічну активність, зайнятість та інфляцію найближчим часом.

"Найближчим часом (криза - ред.) створює значні ризики для економіки в середньостроковій перспективі. У світлі цих подій комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки по федеральних фондах на рівні 0-0,25%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив низку рекомендацій, які можуть допомогти країнам у боротьбі з економічною кризою через пандемію коронавірусу. Як зазначила глава МВФ Крісталіна Георгієва, необхідність скоординованих і синхронізованих глобальних фінансових стимулів з кожною годиною стає все сильніше.

Зазначимо, Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. ФРС пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибоке" вплив на економіку.

США стежать за повідомленнями про стан здоров'я Кім Чен Ина, - Помпео Трамп доручив спецслужбам з'ясувати, чи приховали Китай та ВООЗ інформацію про COVID-19
Новини України Сполучені Штати Америкирезервы
News
On Top