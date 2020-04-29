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Федеральный резерв США сохранил ставку на уровне 0-0,25%

Новости » Финансовый кризис 2020     29.04.2020 - 21:28
Федеральный резерв США сохранил ставку на уровне 0-0,25%
Фото: Федеральная резервная система США (flickr.com-federalreserve)

Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию

Федеральная резервная система Соединенных Штатов, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Сообщается, что продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время.

"В ближайшее время (кризис - ред.) создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - говорится в сообщении.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал ряд рекомендаций, которые могут помочь странам в борьбе с разворачивающимся экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов с каждым часом становится все сильнее.

Отметим, Федеральная резервная система (ФРС) США вечером 15 марта обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. ФРС пообещала сотни миллиардов долларов на покупку активов, заявив, что эпидемия оказала "глубокое" влияние на экономику.

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