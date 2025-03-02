Администрация Трампа ввела новые отчеты для федеральных служащих, - CNN

Федеральным служащим во многих госучреждениях США приказали отчитываться перед администрацией Трампа о своих рабочих достижениях за прошедшую неделю. За игнорирование этой директивы угрожают увольнением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CNN.
По словам источников в профсоюзе и нескольких сотрудников, электронные письма под названием "Что вы сделали на прошлой неделе? Часть II", были отправлены, в частности, работникам Федерального бюро тюрем, Администрации общих служб, Бюро финансовой защиты потребителей, Офиса управления персоналом, Администрации социального обеспечения, а также департаментам образования и по делам ветеранов.
Сотрудникам снова было предложено ответить на электронные письма, которые почти во всех случаях поступали с нового электронного адреса Офиса управления персоналом (OPM), с пятью пунктами своих достижений и отправить копии своим руководителям. Однако на этот раз им сказали, что это будет еженедельным требованием, которое следует выполнять по понедельникам до 23:59 по восточноевропейскому времени.
Сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) также получили директиву в пятницу, 28 февраля. Однако два электронных письма, отправленные сотрудникам CDC, которые просмотрела CNN, были отправлены из списка рассылки Национального института здравоохранения, и было неясно, будут ли ответы направлены в OPM.
Аналогичное массовое электронное письмо без предупреждения было отправлено в прошлую субботу более 2 миллионам федеральных служащих. Это произошло вскоре после того, как Илон Маск в соцсети X объявил, что работники должны будут рассказать, что они делали на работе в течение прошлой недели, предупредив: "Отсутствие ответа будет воспринято как отставка". Им был дан срок до 23:59 по восточноевропейскому времени в прошлый понедельник.
Этот электронный запрос, который поступил от Офиса управления персоналом, но не содержал угрозы увольнения, вызвал массовую путаницу и беспокойство среди работников и ведомств.
Несколько ведомств, в частности ФБР, Министерство обороны, Государственный департамент, Министерство внутренней безопасности и Министерство энергетики, приказали своим работникам не отвечать на него. Другие ведомства сказали своим сотрудникам, что ответ является добровольным, а третьи требовали, чтобы их сотрудники подчинились.
За несколько часов до дедлайна, OPM предоставил указание, что ответ на электронное письмо является добровольным.
Также в пятницу министр обороны Пит Гегсет приказал всем гражданским работникам Пентагона ответить на аналогичное электронное письмо, которое они получат в понедельник, с просьбой указать пять пунктов "об их достижениях за предыдущую неделю". Об этом свидетельствует копия служебной записки, подписанной Гегсетом, которую получила CNN. В записке отмечается, что она отличается от предыдущих указаний агентства, которые приостанавливали ответы на первое электронное письмо.
Гражданские работники получили отдельную инструкцию, в которой отмечалось, что электронное письмо будет поступать из Пентагона и что ответы работников также будут оставаться внутри Министерства обороны, а не будут поступать в Офис управления персоналом.
По словам источника CNN, сотрудники Министерства национальной безопасности (МНБ) получили электронное письмо "Что вы делали на прошлой неделе? Часть II" по электронной почте вечером в пятницу. В субботу руководство ведомства разослало сотрудникам электронное письмо, в котором говорилось о том, что ведомство собирает собственный список достижений.
"В рамках нашей внутренней подотчетности и отчетности, мы вводим структурированный процесс, с помощью которого сотрудники должны представить краткий обзор своих ключевых достижений за предыдущую неделю. Эта мера соответствует и дополняет намерения недавних указаний Офиса управления персоналом, оставаясь при этом внутренним делом МНБ, учитывая нашу ответственность за национальную безопасность", - говорится в электронном письме ведомства.
Министерство нацбезопасности дало своим сотрудникам время до 23:59 понедельника по восточноевропейскому времени, чтобы они прислали на внутренний электронный адрес ведомства список пунктов, которые суммируют их недельные достижения.
По данным Белого дома, на первое электронное письмо ответили один миллион федеральных служащих. Разъясняя параметры директивы, пресс-секретарь Каролина Левитт, сказала: "Руководители ведомств будут определять лучшие практики для своих сотрудников в своих конкретных ведомствах".
Выступая в среду, 26 февраля, на первом заседании Кабинета министров Трампа во время его второго срока, Илон Маск заявил, что электронное письмо не было "оценкой работы", а скорее "проверкой пульса".
"Мы считаем, что в правительстве есть несколько человек, которые числятся на государственной службе, но скончались. Возможно, именно поэтому они не могут ответить. И некоторые люди, которые не являются реальными людьми, будто они буквально вымышленные лица, которые получают зарплатные чеки. Поэтому мы буквально пытаемся выяснить, существуют ли эти люди, живы ли они, и могут ли они написать электронное письмо", - сказал он.
Однако Трамп быстро прервал его и заявил, что те федеральные сотрудники, которые не ответили на электронное письмо, находятся в "мыльном пузыре" и рискуют подвергнуться увольнению.
"Те миллионы людей, которые не ответили Илону, находятся в мыльном пузыре. Возможно, они уйдут, возможно, их нет рядом, возможно, у них другая работа, возможно, они переехали, и они не там, где должны быть", - добавил президент.
С конца января администрация президента Дональда Трампа создала Офис управления персоналом (Office of Personnel Management, OPM) и назначила его руководителем миллиардера Илона Маска. Трамп поручил ему сократить штат гражданских госслужащих общей численностью 2,2 миллиона человек.
Помощники Маска заблокировали госслужащим доступ к компьютерным системам с важной базой данных.
Также президент Трамп обратился к большинству федеральных служащих немедленно уволиться и получить зарплату до сентября 2025 года. Большинство служащих бойкотировали такую просьбу.
К тому же, Трамп инициировал возвращение на работу в офис госслужащих, которые работают дистанционно дома.
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