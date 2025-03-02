Администрация Трампа ввела новые отчеты для федеральных служащих, - CNN

По словам источников в профсоюзе и нескольких сотрудников, электронные письма под названием "Что вы сделали на прошлой неделе? Часть II", были отправлены, в частности, работникам Федерального бюро тюрем, Администрации общих служб, Бюро финансовой защиты потребителей, Офиса управления персоналом, Администрации социального обеспечения, а также департаментам образования и по делам ветеранов.

Сотрудникам снова было предложено ответить на электронные письма, которые почти во всех случаях поступали с нового электронного адреса Офиса управления персоналом (OPM), с пятью пунктами своих достижений и отправить копии своим руководителям. Однако на этот раз им сказали, что это будет еженедельным требованием, которое следует выполнять по понедельникам до 23:59 по восточноевропейскому времени.

Запутанные электронные письма

Сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) также получили директиву в пятницу, 28 февраля. Однако два электронных письма, отправленные сотрудникам CDC, которые просмотрела CNN, были отправлены из списка рассылки Национального института здравоохранения, и было неясно, будут ли ответы направлены в OPM.

Аналогичное массовое электронное письмо без предупреждения было отправлено в прошлую субботу более 2 миллионам федеральных служащих. Это произошло вскоре после того, как Илон Маск в соцсети X объявил, что работники должны будут рассказать, что они делали на работе в течение прошлой недели, предупредив: "Отсутствие ответа будет воспринято как отставка". Им был дан срок до 23:59 по восточноевропейскому времени в прошлый понедельник.

Этот электронный запрос, который поступил от Офиса управления персоналом, но не содержал угрозы увольнения, вызвал массовую путаницу и беспокойство среди работников и ведомств.

Несколько ведомств, в частности ФБР, Министерство обороны, Государственный департамент, Министерство внутренней безопасности и Министерство энергетики, приказали своим работникам не отвечать на него. Другие ведомства сказали своим сотрудникам, что ответ является добровольным, а третьи требовали, чтобы их сотрудники подчинились.

За несколько часов до дедлайна, OPM предоставил указание, что ответ на электронное письмо является добровольным.

Требования в Минобороны США

Также в пятницу министр обороны Пит Гегсет приказал всем гражданским работникам Пентагона ответить на аналогичное электронное письмо, которое они получат в понедельник, с просьбой указать пять пунктов "об их достижениях за предыдущую неделю". Об этом свидетельствует копия служебной записки, подписанной Гегсетом, которую получила CNN. В записке отмечается, что она отличается от предыдущих указаний агентства, которые приостанавливали ответы на первое электронное письмо.

Гражданские работники получили отдельную инструкцию, в которой отмечалось, что электронное письмо будет поступать из Пентагона и что ответы работников также будут оставаться внутри Министерства обороны, а не будут поступать в Офис управления персоналом.

Министерство нацбезопасности

По словам источника CNN, сотрудники Министерства национальной безопасности (МНБ) получили электронное письмо "Что вы делали на прошлой неделе? Часть II" по электронной почте вечером в пятницу. В субботу руководство ведомства разослало сотрудникам электронное письмо, в котором говорилось о том, что ведомство собирает собственный список достижений.

"В рамках нашей внутренней подотчетности и отчетности, мы вводим структурированный процесс, с помощью которого сотрудники должны представить краткий обзор своих ключевых достижений за предыдущую неделю. Эта мера соответствует и дополняет намерения недавних указаний Офиса управления персоналом, оставаясь при этом внутренним делом МНБ, учитывая нашу ответственность за национальную безопасность", - говорится в электронном письме ведомства.

Министерство нацбезопасности дало своим сотрудникам время до 23:59 понедельника по восточноевропейскому времени, чтобы они прислали на внутренний электронный адрес ведомства список пунктов, которые суммируют их недельные достижения.

"Проверка пульса" и "мыльный пузырь"

По данным Белого дома, на первое электронное письмо ответили один миллион федеральных служащих. Разъясняя параметры директивы, пресс-секретарь Каролина Левитт, сказала: "Руководители ведомств будут определять лучшие практики для своих сотрудников в своих конкретных ведомствах".

Выступая в среду, 26 февраля, на первом заседании Кабинета министров Трампа во время его второго срока, Илон Маск заявил, что электронное письмо не было "оценкой работы", а скорее "проверкой пульса".

"Мы считаем, что в правительстве есть несколько человек, которые числятся на государственной службе, но скончались. Возможно, именно поэтому они не могут ответить. И некоторые люди, которые не являются реальными людьми, будто они буквально вымышленные лица, которые получают зарплатные чеки. Поэтому мы буквально пытаемся выяснить, существуют ли эти люди, живы ли они, и могут ли они написать электронное письмо", - сказал он.

Однако Трамп быстро прервал его и заявил, что те федеральные сотрудники, которые не ответили на электронное письмо, находятся в "мыльном пузыре" и рискуют подвергнуться увольнению.

"Те миллионы людей, которые не ответили Илону, находятся в мыльном пузыре. Возможно, они уйдут, возможно, их нет рядом, возможно, у них другая работа, возможно, они переехали, и они не там, где должны быть", - добавил президент.