Фонд госимущества после проверок уволил почти полсотни руководителей

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Фонда .

"Мы проанализировали состояние предприятий, выплачивают ли людям зарплаты, приносят ли доходы в бюджет. Анализ показал, что на большинстве проанализированных госпредприятий не выполняются финансово-экономические планы, они приносят убытки", - отметил заместитель главы ФГИУ Дмитрий Клименков.

По его словам, на сегодняшний день в управление ФГИУ передается 2400 предприятий. На семи из них фонд сменил руководителей, еще для 40 – ожидается согласование со стороны местных военных администраций.

В то же время, ФГИУ уже ищет новых менеджеров для предприятий. Чтобы подать кандидатуру на замещение вакантной должности, Фонд планирует ввести онлайн-форму. После этого ведомство вместе с НАБУ проведет проверки кандидатов, по результатам которых будет принимать решение.

Также ФГИ разработал для новых руководителей ключевые показатели эффективности (KPI), чтобы они должным образом подготовили госпредприятия к будущей приватизации по самой высокой цене.

"Наша цель – наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно, без использования серых схем. Начинаем очистку Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров", - подчеркнул Клименков.

За период с конца 2022 года по начало 2023 года Фондом уже принято в управление около 1500 предприятий. В целом в Украине учитывается около 3600 предприятий государственной формы собственности, задолженность которых составляет сотни миллиардов гривен.