Фонд держмайна після перевірок звільнив майже півсотні керівників

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресслужбу Фонду .

"Ми проаналізували стан підприємств, чи виплачують людям зарплати, чи приносять доходи до бюджету. Аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони приносять збитки" - зазначив заступник голови ФДМУ Дмитро Кліменков.

За його словами, на сьогодні в управління ФДМУ передається 2400 підприємств. На семи з них фонд змінив керівників, ще для 40 - очікується погодження з боку місцевих військових адміністрацій.

Водночас ФДМУ вже шукає нових менеджерів для підприємств. Щоб подати кандидатуру на заміщення вакантної посади, Фонд планує запровадити онлайн-форму. Після цього відормство разом з НАБУ проведе перевірки кандидатів, за результатами яких прийматиме рішення.

Також ФДМУ розробив для нових керівників ключові показники ефективності (KPI), щоб вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації за найвищою ціною.

"Наша ціль - налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів", - наголосив Кліменков.

За період із кінця 2022 року до початку 2023 року Фондом вже прийнято в управління близько 1500 підприємств. Загалом в Україні обліковується близько 3600 підприємств державної форми власності, заборгованість яких становить сотні мільярдів гривень.