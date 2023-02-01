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В ФГИУ обнаружены нарушения на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества

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Украина, Среда 01 февраля 2023 17:43
В ФГИУ обнаружены нарушения на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества Фото: Счетная палата обнародовала результаты аудита Фонда госимущества (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Зарембо

Счетная палата по результатам проведенного аудита обнаружила нарушения в работе Фонда государственного имущества на 90 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Счетную палату Украины.

Как отмечает пресс-служба ведомства, Счетная палата обнародовала результаты аудита Фонда государственного имущества Украины, по итогам которого за 2020-2021 годы было выявлено нарушений более чем на 90 млрд гривен. Кроме того, есть риски потери имущества ориентировочной стоимостью более 56 млрд гривен.

"Неэффективность системы управления и контроля за использованием и распоряжением госимуществом хозяйствующими субъектами, которыми управляет Фонд государственного имущества Украины и его региональные отделения, привела к ряду недостатков и нарушений", - отмечается в отчете.

Во время проверки аудиторы выявили нарушения при администрировании доходной части бюджета более чем на 42 млн гривен.

"Установлено, что 11 млн гривен Фонд и его региональные отделения использовали непродуктивно, неэффективно управляли средствами и имуществом более чем на 33 млн гривен. Кроме того, выявлена безосновательно начисленная и выплаченная зарплата руководителю одного из государственных предприятий и трем заместителям руководителя регионального отделения. Через необоснованные управленческие решение должностных лиц Фонда бюджет потерял более 2 млн гривен", - подчеркивает пресс-служба.

Кроме того, Счетная палата напомнила о ряде нарушений, зафиксированных в части управления имуществом ГП "Пуща-Водица".

Еще осенью прошлого года РБК-Украина сообщало, что Верховная рада избрала нового главу Фонда государственного имущества. Им стал бывший депутат от партии "Голос" и член украинской переговорной делегации с Россией Рустем Умеров.

Кроме того, в январе этого года мы писали, что в Украине впервые успешно приватизировали морской порт. Речь идет об "Усть-Дунайске" в Одесской области, который в рамках аукциона продали за 201 млн гривен.

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