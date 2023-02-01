ФБР закончило обыски в доме Байдена в Делавэре и ничего не нашло

По его словам, ФБР забрало с собой рукописные заметки американского президента и некоторые материалы для дальнейшего изучения. Обыск занял три с половиной часа.

"Запланированный Минюстом обыск в резиденции президента в Рехоботе, проведенный в координации и сотрудничестве с адвокатами президента, завершился. Обыск проводился с 8:30 утра до полудня. Никаких документов с секретными пометками найдено не было", - заявил адвокат.

Напомним, сегодня сообщалось, что ФБР приступило к обыскам в пляжном доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр.

Ранее во время обысков в доме Байдена в Уилмингтоне, кроме секретных документов, были обнаружены и блокноты, содержащие информацию, имеющую государственное значение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.