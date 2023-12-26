ФБР расследует угрозы судьям, снявшим с президентских выборов Трампа, - CNN

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует угрозы в адрес судей Верховного суда, которые на прошлой неделе приняли решение о снятии Дональда Трампа с президентских выборов в 2024 году на территории штата Колорадо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Офицер ФБР по связям с общественностью Викки Мигоя отметила, что Бюро владеет ситуацией и сотрудничает с местными правоохранительными органами.

"Мы будем энергично расследовать любые угрозы или применение насилия со стороны тех, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от их мотивации", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечает CNN, представитель судебной ветви власти Колорадо не стал комментировать сообщения об угрозах в адрес судей. На сообщение, оставленное в департаменте полиции Денвера, в понедельник во второй половине дня ответили не сразу. Представитель патрульной полиции штата Колорадо Гэри Катлер заявил, что любые угрозы в адрес судей будут рассматриваться местными властями.

В дополнение к федеральной реакции, правоохранители штатов и местных органов власти, а также неправительственные исследовательские группы отслеживают риторику на экстремистских интернет-форумах на предмет признаков того, что она может перерасти в реальные угрозы в адрес госслужащих.

Внепартийная исследовательская организация передала правоохранительным органам США анализ онлайн-переговоров. Согласно документу, имена четырех судей Верховного суда штата Колорадо, принявших решение о дисквалификации Трампа на выборах, часто появлялись в "подстрекательских" сообщениях на таких форумах с призывами к раскрытию персональных данных служителей Фемиды.

Хотя анализ не выявил конкретных угроз для судей, в нем отмечается, что "остается риск насилия со стороны отдельных лиц или небольших групп или других незаконных действий в ответ на решение суда".

Один из пользователей ультраправого, протрамповского веб-сайта написал: "Всех ограбленных крыс надо повесить", очевидно, имея в виду судей штата Колорадо.

Эти посты повторяют модель онлайн-активности, наблюдавшейся после предыдущих федеральных обвинений Трампа: нечеткие призывы к гражданской войне и тревожно жестокие высказывания, но не доказывают конкретные планы действий в ответ на эти угрозы.

Федеральные правоохранители остерегаются потенциального перерастания онлайн-риторики в реальное насилие еще со времен бунта в Капитолии 6 января 2021 года, который привел к гибели многих людей.

Перед восстанием участники беспорядков "по сути планировали (нападение) у всех на виду в социальных сетях", но ФБР и Департамент внутренней безопасности не смогли предотвратить угрозу, говорится в отчете Сената, опубликованном в июне 2023 года.

Выборы в Соединенных Штатах

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на осень 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший глава государства Дональд Трамп.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо четырьмя голосами против трех решил, что Трамп, согласно 14-й поправке к Конституции США, не может участвовать в президентских выборах на территории штата. Причина - его "участие в восстании против Соединенных Штатов", которым суд признал штурм Капитолия.

Таким образом Трамп не может появиться в избирательном бюллетене штата, когда избиратели соберутся на запланированные на 5 марта 2024 года праймериз Республиканской партии. Решение будет приостановлено до 4 января в ожидании апелляции Трампа в Верховный суд США, который может решить этот вопрос для всей страны.

Уголовные дела против Дональда Трампа

Против Дональда Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэль, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентский пост, а также другие обвинения.

Кроме того, в начале декабря сообщалось, что Трамп может быть привлечен к гражданской ответственности за действия участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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