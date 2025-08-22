ФБР проводит обыски у экс-советника Трампа: президент США отреагировал

Федеральное бюро расследований США провело обыск в доме и офисе Джона Болтона, бывшего советника по нацбезопасности Дональда Трампа.

По данным NYT, следователи проверяют, мог ли Болтон незаконно передавать или хранить секретную информацию.

Официально в ФБР подтвердили проведение "судебно санкционированных действий" возле его дома в пригороде Вашингтона. В то же время сам Болтон заявил, что не знал об обыске и узнает детали.

По словам источников, расследование касается возможных утечек данных в медиа и третьим сторонам в течение последних четырех лет, которые, вероятно, могли навредить президенту. Ранее подобные обвинения выдвигали после выхода книги Болтона "Комната, где это произошло", но уголовные дела не дошли до суда.

Как сообщает CNN, сотрудники ФБР находились возле дома Болтона в пригороде Вашингтона. По данным источника, также планировался обыск его офиса, однако когда именно он состоится - неизвестно.

Обыск состоялся на фоне новых публичных заявлений Болтона, который резко критиковал Трампа после его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Болтон тогда заявил, что именно Путин "вышел победителем" из саммита.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об обыске ФБР в доме его бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

"Я ничего об этом не знаю, только увидел сегодня утром, что они провели рейд", - сказал Трамп журналистам.