Байден у річницю терактів 11 вересня закликав США до єдності

Президент США Джо Байден звернувся до американців у 20-ту річницю терактів 11 вересня. Він назвав національну єдність найбільшою силою своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa .

Американський президент зазначив. що в дні, що послідували за 11 вересня 2001 року, США бачили героїзм всюди, в очікуваних і несподіваних місцях.

"Ми також бачили щось надто рідкісне: справжнє почуття національної єдності. У битві за душу Америки єдність-наша найбільша сила. Єдність не означає, що ми повинні вірити в одне і те ж, але ми повинні мати фундаментальну повагу і віру один в одного і в цю націю", - сказав Байден.

Він також заявив, що США прагнуть показати всім, хто прагне завдати шкоди Америці, що вони за це заплатять.