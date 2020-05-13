ФБР звинуватив Китай у спробі крадіжки результатів досліджень коронавірусу

Федеральне бюро розслідувань США заявило про спроби Китаю незаконно отримати інформацію про дослідження коронавірусу, які проводять американські організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФБР.

У ФБР заявили, що сектори охорони здоров'я, фармацевтики і компанії, що проводять дослідження коронавірусу, є найбільш ймовірними цілями для атак.

"ФБР розслідує злом американських організацій, які проводять дослідження в області COVID-19, вчинений пов'язаними з КНР кібер-суб'єктами і мисливцями за даними. Ці особи були помічені в спробах виявити і незаконно отримати цінні дані інтелектуальної власності і дані про стан здоров'я громадськості, пов'язані з вакцинами, лікуванням і тестуванням", - йдеться в заяві.

Додаткові технічні деталі, що стосуються загрози з боку Китаю, ФБР пообіцяла опублікувати в найближчі дні.

Раніше в спробах крадіжки інформації про коронавірус звинуватили Росію. На думку влади Британії, РФ та Іран зламували мережі університетів і вчених, що займаються вивченням COVID-19.

Президент США Дональд Трамп практично щодня звинувачував Китай в приховуванні реальних даних про коронавірус. Китай відкидає всі звинувачення. Кілька днів тому посол КНР в Берліні Ву Кен заявив, що Китай відкритий для незалежного міжнародного розслідування, яке допоможе встановити походження вірусу.