Міноборони Іспанії заявило про кібератаку

Фото: кібератака (Pixabey)

Кіберзлочинці хотіли отримати доступ до секретних відомостей військової промисловості

Міністерство оборони Іспанії заявило про хакерську атаку на свою внутрішню комп'ютерну мережу в першій половині березня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Pais.

Відомство повідомило, що виявило "можливе вторгнення в мережу загального призначення", та повідомило про те, що трапилося прокуратурі країни. Зараз розслідування події ще не завершено, однак атака виявилася серйознішою, ніж вважалося спочатку. Кіберзлочинці хотіли отримати доступ до секретних відомостей військової промисловості. Інформації з якої країни була атака немає.

Нагадаємо, Іспанська розвідка виключила варіант кібератак з Російської Федерації та інших країн під час подій в Каталонії. Згідно з даними, представленим генеральним заступником директора Національного криптологического центру Луїсом Хіменесом, атаки були здійснені кіберзлочинцями та активістами в мережі.

Раніше повідомлялося про інформацію в розвідувальних звітах Північноатлантичного Альянсу, російські акаунти в соціальних мережах зосередили свою діяльність на Каталонії, зокрема, під час референдуму про незалежність від Іспанії.