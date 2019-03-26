ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міноборони Іспанії заявило про кібератаку

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 11:39
Міноборони Іспанії заявило про кібератаку
Фото: кібератака (Pixabey)

Кіберзлочинці хотіли отримати доступ до секретних відомостей військової промисловості

Міністерство оборони Іспанії заявило про хакерську атаку на свою внутрішню комп'ютерну мережу в першій половині березня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Pais.

Відомство повідомило, що виявило "можливе вторгнення в мережу загального призначення", та повідомило про те, що трапилося прокуратурі країни. Зараз розслідування події ще не завершено, однак атака виявилася серйознішою, ніж вважалося спочатку. Кіберзлочинці хотіли отримати доступ до секретних відомостей військової промисловості. Інформації з якої країни була атака немає.

Нагадаємо, Іспанська розвідка виключила варіант кібератак з Російської Федерації та інших країн під час подій в Каталонії. Згідно з даними, представленим генеральним заступником директора Національного криптологического центру Луїсом Хіменесом, атаки були здійснені кіберзлочинцями та активістами в мережі.

Раніше повідомлялося про інформацію в розвідувальних звітах Північноатлантичного Альянсу, російські акаунти в соціальних мережах зосередили свою діяльність на Каталонії, зокрема, під час референдуму про незалежність від Іспанії.

У НАТО підтвердили готовність до співпраці з Україною щодо кібербезпеки Китай здійснив масштабну кібератаку на США
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України кібератакаІспанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся