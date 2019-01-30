ФБР не виявило мотиву у масовому вбивстві в Лас-Вегасі

Фото: стрілянина в Лас-Вегасі (twitter.com/csstevensphoto)

У 2017 році на фестивалі в Лас-Вегасі Стівен Педдок убив 58 і поранив понад 500 осіб

Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів не знайшло чіткого мотиву у вбивстві 58 осіб Стівеном Педдоком на музичному фестивалі в Лас-Вегасі в 2017 році. Про це йдеться у звіті ФБР, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті йдеться, що 64-річний Педдок нічим не відрізнявся від інших стрільців, які страждають психічними розладами і бажають покінчити з собою.

ФБР також не виявило жодних доказів того, що будь-які ідеологічні або політичні переконання мотивували Педдока на стрілянину.

"За нападом Педдока не було жодного або явного мотивуючого фактора", - заявив представник ФБР.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня 2017 року Педдок вбив 58 осіб і поранив понад 500 осіб, стріляючи по натовпу, що зібрався на концерт у Лас-Вегасі. Педдок застрелився, коли спецназ почав штурмувати номер готелю, в якому він засів.

У записці, знайденій в готельному номері стрілка з Лас-Вегаса, були розрахунки про те, куди йому потрібно було цілитися, щоб убити якомога більше людей.