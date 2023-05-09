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ФБР нейтрализовало сеть вредоносных программ "Snake", которые использует ФСБ России

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Вторник 09 мая 2023 20:55
ФБР нейтрализовало сеть вредоносных программ "Snake", которые использует ФСБ России Фото: Министерство юстиции США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

ФБР США обнаружило и обезвредило пакет вредоносных программ под названием Snake, используемый в ФСБ РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции США.

"Сегодня завершилась операция под кодовым названием "MEDUSA" по нарушению глобальной одноранговой сети компьютеров, скомпрометированных сложным вредоносным программным обеспечением под названием Snake", - говорится в сообщении.

Правительство США приписывает его подразделению внутри Центра 16 Федеральной службы сохранности русской Федерации.

"На протяжении почти 20 лет это подразделение использовало версии вредоносного ПО "Snake" для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере в 50 странах, входящих в НАТО", - добавили в Минюсте США.

Речь идет о данных членов правительств стран НАТО, журналистов и других объектов, представляющих интерес для РФ. ФБР удалось отключить вредоносное программное обеспечение россиян.

Разрушением вредоносной сети Snake занимались Нью-Йоркское отделение ФБР, киберподразделение ФБР, прокуратура США по восточному округу Нью-Йорка и отдел контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности.

Напомним, что министр финансов США Джанет Йеллен на встрече G7 в Японии хочет обсудить борьбу с обходом санкций против РФ.

Президент СоединенныхШтатов Америки Джо Байден сказал, что сегодня мир находится в переломном моменте, а все принятые решения будут определять, как он будет выглядеть в будущем.

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