ФБР дало четкий ответ на вопрос, что именно ранило Трампа

ФБР подтвердило в пятницу, что в ухо бывшего президента США Дональда Трампа действительно попала пуля – "целая или раздробленная".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
"То, что поразило бывшего президента Трампа в ухо, - это пуля, целая или раздробленная на более мелкие части, выпущенная из винтовки умершего", - говорится в заявлении агентства.
Это заявление было сделано после неоднозначных комментариев в начале недели от директора ФБР Кристофера Рэя, которые, казалось, подвергли сомнению то, действительно ли в Трампа попала пуля.
Указанные комментарии вызвали возмущение Трампа и его союзников и еще больше разожгли теории заговора, процветавшие на фоне дефицита информации после нападения 13 июля.
До сих пор участвующие в расследовании федеральные правоохранительные органы, включая ФБР и Секретную службу, неоднократно отказывались предоставить информацию о том, что стало причиной травмы Трампа. Команда Трампа также отказалась обнародовать медицинские записи из больницы, где он впервые проходил лечение.
Вчера, 25 июля, Кристофер Рэй заявил, что все еще остаются вопросы, был ли Трамп во время стрельбы ранен пулей. Рэй предположил, что бывшего президента мог задеть обломок.
ФБР планирует вызвать Трампа на допрос по этому делу.
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