Мировая игровая индустрия переживает самое большое событие десятилетия: 19 ноября в полночь состоялся официальный релиз Grand Theft Auto VI для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Беспрецедентный наплыв пользователей и огромный размер файлов игры создали проблемы для сетевой инфраструктуры.

Перегружены серверы и обязательный патч для PS5

Еще до того, как доступ к игре получили пользователи в Европе и США, DownDetector начал фиксировать тысячи жалоб на перебои в работе PlayStation Network и Xbox Live.

Главная причина - колоссальный трафик, ведь миллионы консолей одновременно пытаются скачать игру объемом 212 гигабайтов.

Кроме нагрузки на сеть, владельцы PlayStation 5 столкнулись с обязательным техническим условием:

Sony выпустила системное обновление программного обеспечения PS5 объемом около 1,3 гигабайта.

Без этого апдейта игра физически не запустится даже если пользователь успел загрузить ее заранее до выхода патча;

Обновления содержат дополнительные меры безопасности, призванные усложнить нелегальное копирование игры и создание неофициальных портов для ПК.

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Первые впечатления игроков и мир Леониды

Первыми в мире новинку оценили геймеры в Новой Зеландии и Азии. Игроки, запустившие проект в первые минуты после открытия доступа, отмечают "впечатляющую динамику геймплея, высокое качество графики, глубокую проработанность персонажей и ощущение абсолютно живого мира".

Сюжет новой части разворачивается в вымышленном штате Леонида (прототипом которого стала Флорида) и сосредотачивается на криминальном дуэте - недавно вышедшей из тюрьмы Люсии Каминос и бывшем военном Джейсоне Дювали.

Когда одно из ограблений идет не по плану, пара оказывается вовлеченной в масштабный сговор.

Разработчики Rockstar создали самый открытый мир в своей истории, охватив не только мегаполис Вайс-Сити, но и пляжи, болота, трассы и пригороды.

GTA 6 побила сразу несколько рекордов в гейм-индустрии (инфографика: Rockstar Games, BBC)

Рекорды к релизу и культурный феномен

GTA 6 вошла в историю еще до официального выхода на рынок: игра побила все рекорды предварительных заказов, возглавила чарты PlayStation Store во всех 52 региональных магазинах и завоевала 8 номинаций на премию The Game Awards 2026.

А второй трейлер проекта собрал более 475 миллионов просмотров на разных платформах только за первые сутки.

Вокруг выхода игры развернулась настоящая маркетинговая лихорадка. В частности, округ Майами-Дейд заключил с Rockstar промо-соглашение на 3,9 миллиона долларов, разместив гигантский баннер "Добро пожаловать в Вайс-Сити" на арене баскетбольного клуба Miami Heat.

Отдельное внимание авторы уделили музыке: специально для игры французский электронный дуэт Justice создал адаптивный саундтрек, изменяющийся в зависимости от действий игрока, а полный альбом из 30 треков с участием Tame Impala и SZA выйдет 11 декабря.