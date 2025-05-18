Фаворит на выборах в Польше: кто такой Рафал Тшасковский и что он говорил об Украине

Главное:

Кто такой Рафал Тшасковский?

Что известно о карьере политика?

Какие предвыборные рейтинги Тшасковского?

Какая позиция Тшасковского по войне в Украине?

Биография Рафала Тшасковского

Рафал Казимеж Тшасковский родился 17 января 1972 года в Варшаве в творческой семье. Его отец, Анджей Тшасковский, был джазовым пианистом и композитором. Сотрудничал с известными польскими режиссерами. Благодаря отцу, юный Рафал даже сыграл эпизодическую роль в детском телесериале "Наш двор" в 1980 году.

В школьные годы парень проявил значительные способности к изучению иностранных языков, свободно овладев английским. Он также хорошо знал русский язык, обязательный для изучения в Польше в те годы, а впоследствии досконально изучил французский, испанский и итальянский.

В подростковом возрасте Рафал Тшасковский симпатизировал демократическому движению "Солидарность".

Во время исторических выборов 1989 года, ставших переломными для восстановления независимости Польши, 17-летний Рафал был волонтером в варшавском офисе Общественного комитета. Помогал в качестве переводчика для иностранных наблюдателей. Эти контакты дали ему возможность получить стипендию на несколько месяцев учебы в США.

После возвращения в Польшу поступил в Варшавский университет на специальность "Международные отношения" и параллельно учился на филологическом факультете.

Также стажировался в Оксфордском университете и в Институте исследований безопасности Евросоюза в Париже.

Карьера Рафала Тшасковского

Еще во время учебы в университете, в 1995 году, Рафал Тшасковский начал карьеру переводчика-синхрониста. Он также преподавал английский в лицее, а с 1998 года – в Национальной школе государственного управления.

В начале 2000-х был советником секретаря парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции Яцека Сариуша-Вольского и экспертом по международным отношениям и европейской интеграции в аналитическом центре "Натолин".

Тшасковский активно участвовал в деятельности проевропейской партии "Гражданская платформа" под руководством Дональда Туска.

Фото: Рафал Тшасковский и премьер-министр Польши Дональд Туск (x.com/trzaskowski)

В 2004-2009 годах был советником делегации "Гражданской платформы" в Европейском парламенте, а в 2009 году успешно избран евродепутатом от избирательного округа в Варшаве.

В Европарламенте он присоединился к фракции Народной партии и стал вице-председателем Комитета по конституционным вопросам, а также работал в Комитете по вопросам внутреннего рынка и защите прав потребителей ЕС.

Осенью 2013 года Рафал Тшасковский вернулся в Польшу, составив мандат евродепутата и возглавил Министерство администрации и цифровизации в правительстве Дональда Туска.

После избрания Туска председателем Европейского Совета новым премьер-министром стала Ева Копач, в правительстве которой Тшасковский получил должность государственного секретаря в Министерстве иностранных дел (отвечал за европейское направление польской дипломатии).

После парламентских выборов 2015 года, на которых "Гражданская платформа" перешла в оппозицию, Рафал Тшасковский был избран в Сейм и стал теневым министром иностранных дел. В 2017 году при поддержке Дональда Туска его избрали вице-президентом Европейской народной партии.

В 2018 году Рафал Тшасковский стал кандидатом на должность мэра Варшавы от "Гражданской платформы" и одержал убедительную победу уже в первом туре, набрав 56,67% голосов.

На должности мэра он проявил себя как эффективный управленец, несмотря на постоянную критику со стороны правящей партии "Право и справедливость". В 2024 году он был переизбран мэром Варшавы, получив 57,4% голосов.

Участие в президентских выборах

В феврале 2020 года Рафала Тшасковского избрали вице-президентом партии "Гражданская платформа". Также он стал кандидатом в президенты Польши от оппозиции.

Кампания Тшасковского под лозунгом "Сильный президент, совместная Польша" позволила ему выйти во второй тур, где он уступил действующему президенту Анджею Дуде, получив 48,97% голосов.

В ноябре 2024 года Рафал Тшасковский уверенно победил на партийных праймериз с 74,75% голосов и стал официальным кандидатом от "Гражданской коалиции" на президентских выборах 2025 года.

В своих предвыборных заявлениях Тшасковский отмечает необходимость усиления обороноспособности Польши и увеличение расходов на оборону до 5% ВВП уже в 2026 году. Выступает за углубление евроинтеграции, возможное введение евро в качестве государственной валюты.

Также кандидат от "Гражданской коалиции" выступает за поддержку закона, позволяющего аборты до определенного периода беременности, и закона об экстренной контрацепции.

Фото: Рафал Тшасковский – лидер рейтингов перед выборами (x.com/trzaskowski)

Согласно последним рейтингам, Тшасковский является одним из лидеров президентской гонки 2025.

В последнем опросе, проведенном Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS Рафал Тшасковский получил 33,7% поддержки, Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" занял второе место с 21,6%. Третье место занял Славомир Менцен от "Конфедерации", набрав 11,8% голосов.

К тому же 55,6% респондентов заявили о готовности проголосовать за Тшасковского во втором туре выборов.

Отношение к Украине и скандал по поводу "буферной зоны"

Рафал Тшасковский последовательно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета и евроинтеграционных устремлений. Он неоднократно отмечал важность членства Украины в НАТО и ЕС для безопасности Польши и всего региона.

"Нет сомнений, что членство Украины в НАТО и Европейском Союзе отвечает интересам Польши, укрепляя нашу безопасность", – говорил Тшасковский.

С начала полномасштабного российского вторжения Рафал Тшасковский, как мэр Варшавы, активно организовывал гуманитарную помощь для украинских городов и поддерживал украинских беженцев. По его инициативе Киев получил в подарок вагоны варшавского метро. Мэрия Варшавы также оказала помощь Херсону после подрыва Каховской ГЭС.

Однако во время предвыборных дебатов в мае 2025 года Рафал Тшасковский сделал заявление, которое вызвало неоднозначную реакцию в Украине и Польше. Он высказался за то, чтобы у Украины был статус "буферной зоны" между Россией и Западом.

"Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной", – отметил кандидат в президенты.

Это заявление прозвучало в контексте обсуждения угроз со стороны Москвы и места Украины в региональной безопасности.

Тшасковский в то же время добавил, что интересы ЕС и США состоят в том, чтобы Россия не выиграла войну, и все стремятся к справедливому миру.

Он также подчеркнул необходимость вооружения Польши, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин, по его мнению, понимает только силу.

"Для нас важно, чтобы российские танки не стояли в пяти километрах от Грубешова... Безопасность Польши имеет первостепенное значение", – сказал Тшасковский.

При этом он осторожно относится к вопросу прямого военного участия Польши в войне, отмечая необходимость защиты восточной границы НАТО.

"Я не думаю, что отправка польских войск в Украину является хорошей идеей, и над этим стоит задуматься. Прежде всего, мы должны закончить войну. И я надеюсь, что она закончится таким образом, что будет полезна для Украины – это самое важное", – отметил политик.

Фото: Рафал Тшасковский встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале 2025 года (x.com/trzaskowski)

Рафал Тшасковский также выступает за продление санкций против России и считает, что Россия должна компенсировать Украине и ее союзникам расходы на помощь.

"Мы должны быть последовательными. Не может быть так, что Путин не понесет никаких последствий за эту агрессию", – выразил мнение Тшасковский по поводу санкционного давления на РФ.

Позиция кандидата в президенты относительно поддержки украинских беженцев заключается в том, что помощь нужно продолжать только украинцам, которые работают, живут и платят налоги в Польше.

"Для меня абсолютно естественно принять решение, что те, кто не работает и не находится в Польше, не будут иметь права на эти выплаты. Мы предоставили нашим украинским друзьям равные права с нашими гражданами в этих вопросах", – сказал мэр Варшавы.

Относительно двусторонних отношений Украины и Польши в контексте исторических событий в прошлом, Тшасковский отмечал важность правды и взаимоуважения, в частности, относительно сложных исторических тем, таких как Волынская трагедия. Он положительно отмечал прогресс в вопросах эксгумации и погребения жертв этих событий.

"Хорошо, что наконец-то постепенно выходит из тупика вопрос об эксгумации и захоронении жертв этого геноцида", - заявил Рафал Тшасковский во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в январе 2025.

Выборы президента в Польше

Президентские выборы в Польше назначены на воскресенье, 18 мая 2025. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур может состояться 1 июня. Новоизбранный президент Польши примет присягу 6 августа 2025.

Действующий глава государства Анджей Дуда не имеет права участвовать в выборах в третий раз, поскольку закон позволяет занимать этот пост не более двух сроков.

Среди основных претендентов на пост президента кроме мэра Варшавы Рафала Тшасковского рассматриваются кандидат от партии "Право и Справедливость" Кароль Навроцкий и представитель ультраправой политической силы "Конфедерация" Славомир Менцен.

При подготовке материала использовались: публикации wiadomoscі, PAP, RFI, информация из Wikipedia, страница Рафала Тшасковского в соцсети Х.