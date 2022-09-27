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Favbet обеспечил переселенцев вещами первой необходимости

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Вторник 27 сентября 2022 12:39
Favbet обеспечил переселенцев вещами первой необходимости Фото: Favbet обеспечил переселенцев вещами первой необходимости (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Переселенцы, которые были вынуждены из-за войны бежать из своего дома в Ивано-Франковскую область, обеспечены вещами первой необходимости при содействии Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда

Речь идет о сотнях спальных мешков, карематов и павербанков.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

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