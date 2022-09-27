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Favbet забезпечив переселенців речами першої потреби

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Вівторок 27 вересня 2022 12:39
Favbet забезпечив переселенців речами першої потреби Фото: Favbet забезпечив переселенців речами першої потреби (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Переселенці, які були змушені через війну втекти зі свого будинку до Івано-Франківської області, забезпечені речами першої необхідності за сприяння Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду

Йдеться про сотні спальних мішків, карематів та павербанків.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

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