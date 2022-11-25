ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Favbet Tech рассказали, как в составе IT-армии помогают ВСУ бороться с оккупантами

Новина українською →
Пятница 25 ноября 2022 08:59
В Favbet Tech рассказали, как в составе IT-армии помогают ВСУ бороться с оккупантами Фото: в Favbet Tech рассказали, как в составе IT-армии помогают ВСУ бороться с оккупантами (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Специалисты Favbet Tech и других IT-компаний в составе созданной Министерством цифровой трансформации киберармии помогают Вооруженным силам Украины бороться с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Минцифры заложило начало IT-армии, которая атакует вражескую инфраструктуру, а также с первых месяцев войны и до сегодняшнего дня занимается отслеживанием перемещений вражеских сил. Много усилий сосредоточено на кибербезопасности, а также на разработке решений в отрасли больших данных, что важно для разведки", - говорится в сообщении Favbet Tech.

CEO Favbet Tech Артем Скрипник также рассказал, как украинские айтишники находят себя в военных технологиях и о перспективах национального military-tech.

"Потенциал развития отрасли - огромный. Сейчас мы наблюдаем зарождение рынка. IT-решения имеют критическое значение на поле боя - и мы все были свидетелями того, насколько сильно наши военные зависят от технологий для успешного выполнения боевых задач", - рассказал он.

По его мнению, Украина - глубоко цифровизованное государство, поэтому надежная защита IT-инфраструктуры, энергосистем и баз данных является не менее затребованной, чем средства ПВО.

"Растет количество проектов в сфере искусственного интеллекта, робототехники, разработки дронов. Последних можно считать локомотивом отрасли – именно разработка и производство беспилотников разных модификаций сейчас наиболее "на слуху", - отметил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины