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В FAVBET Tech рассказали, как технологии трансформируют спорт

Среда 21 мая 2025 17:15
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В FAVBET Tech рассказали, как технологии трансформируют спорт Фото: FAVBET Tech рассказали, как технологии трансформируют спорт (пресс-служба FAVBET Tech)
Автор: Александр Мороз

SBC Summit Ukraine 2025 стал крупнейшим отраслевым событием года, собрав почти 700 участников и более 50 спикеров из разных сфер - от спортивного бизнеса до технологий, медиа и общественного сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.

Участники обсуждали вызовы спортивного маркетинга, изменения в отношении к брендам, интеграцию технологий, рост влияния аналитики и роль социальной ответственности в продвижении спортивных проектов.

FAVBET Tech стал технологическим партнером саммита и принял участие в ключевой дискуссионной панели "Tech & Move: как инновации ускоряют спорт". Во время панели представители индустрии говорили о практическом применении технологий в спорте - от повышения эффективности тренировок до создания новых форматов взаимодействия с болельщиками.

В FAVBET Tech рассказали, как технологии трансформируют спорт

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech, поделился опытом команды в создании математических моделей прогнозирования спортивных событий и интеграции технологических решений в продукты компании.

"Спорт становится максимально технологичным, и задача сейчас - найти наилучший баланс между желанием внедрять как можно больше инноваций и поиском действительно эффективных решений", - отметил он.

В FAVBET Tech рассказали, как технологии трансформируют спорт

Ксения Тюрикова, директор по коммуникациям группы компаний FAVBET, сосредоточилась на теме социальной роли бизнеса в спорте. Она рассказала о проектах Favbet Foundation, которые охватывают обучение домедицинской помощи для спортсменов, поддержку ветеранских инициатив и проведение ІТ-программ для детей.

"В рамках совместного проекта Favbet Foundation и FAST уже более 200 украинских олимпийцев и тренеров научились действовать в критических ситуациях. В течение года мы планируем охватить обучением еще 1800 представителей спортивного сообщества. Это навыки остановки кровотечений, реанимации, помощи при обмороках - все, что способно спасти жизнь", - прокомментировала Ксения Тюрикова.

В FAVBET Tech рассказали, как технологии трансформируют спортНа саммите также выступил Денис Якимов, директор по маркетингу FAVBET, который рассказал о трансформации опыта фанатов в цифровую эпоху - через мобильные платформы, развлекательные решения и персонализированный контент. По его словам, именно на пересечении технологий и креатива рождаются форматы, формирующие новое поколение болельщиков.

В FAVBET Tech рассказали, как технологии трансформируют спорт

По словам организаторов, SBC Summit Ukraine 2025 продемонстрировал, что будущее спортивного маркетинга формируется уже сегодня - благодаря технологиям, открытости к изменениям и вниманию к социальному контексту. FAVBET Tech, как технологический партнер мероприятия, последовательно интегрирует эти принципы в собственные продукты, поддерживая развитие спортивной индустрии в Украине.

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