В FAVBET Tech розказали, як технології трансформують спорт

SBC Summit Ukraine 2025 став найбільшою галузевою подією року, зібравши майже 700 учасників і понад 50 спікерів із різних сфер - від спортивного бізнесу до технологій, медіа й громадського сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів заходу.

Учасники обговорювали виклики спортивного маркетингу, зміни у ставленні до брендів, інтеграцію технологій, зростання впливу аналітики та роль соціальної відповідальності у просуванні спортивних проєктів.

FAVBET Tech став технологічним партнером саміту та взяв участь у ключовій дискусійній панелі "Tech & Move: як інновації прискорюють спорт". Під час панелі представники індустрії говорили про практичне застосування технологій у спорті - від підвищення ефективності тренувань до створення нових форматів взаємодії з уболівальниками.

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech, поділився досвідом команди у створенні математичних моделей прогнозування спортивних подій та інтеграції технологічних рішень у продукти компанії.

"Спорт стає максимально технологічним, і задача зараз - знайти найкращий баланс між бажанням впроваджувати якомога більше інновацій та пошуком дійсно ефективних рішень", - зазначив він.

Ксенія Тюрікова, директорка з комунікацій групи компаній FAVBET, зосередилася на темі соціальної ролі бізнесу у спорті. Вона розповіла про проєкти Favbet Foundation, які охоплюють навчання домедичній допомозі для спортсменів, підтримку ветеранських ініціатив та проведення ІТ-програм для дітей.

"У межах спільного проєкту Favbet Foundation та FAST вже більше 200 українських олімпійців та тренерів навчились діяти у критичних ситуаціях. Протягом року ми плануємо охопити навчанням ще 1800 представників спортивної спільноти. Це навички зупинки кровотеч, реанімації, допомоги при непритомності - все, що здатне врятувати життя", - прокоментувала Ксенія Тюрікова.

На саміті також виступив Денис Якимов, директор з маркетингу FAVBET, який розповів про трансформацію досвіду фанатів у цифрову епоху - через мобільні платформи, розважальні рішення та персоналізований контент. За його словами, саме на перетині технологій і креативу народжуються формати, що формують нове покоління вболівальників.

За словами організаторів, SBC Summit Ukraine 2025 продемонстрував, що майбутнє спортивного маркетингу формується вже сьогодні - завдяки технологіям, відкритості до змін і увазі до соціального контексту. FAVBET Tech, як технологічний партнер заходу, послідовно інтегрує ці принципи у власні продукти, підтримуючи розвиток спортивної індустрії в Україні.