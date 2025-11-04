Favbet Team показала, как проходят буткемпы киберспортсменов в Украине

Favbet Team появилась в мае 2024 года. Команде хватило чуть больше года, чтобы превратиться в полноценную киберспортивную команду с собственным стилем. Сделала она это в экстремальных условиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Favbet Team .

Первые буткемпы проводились во время длительных отключений света. Тогда приходилось тренироваться под звуки сирен, генераторов и на грани возможного. Несмотря на все, ребята справились.

В состав Favbet Team входят амбициозные опытные киберспортсмены. Каждый со своим неповторимым вайбом создает уникальную атмосферу в команде.

Владислав "bondik" Нечипорчук, капитан и стратег, уже 17 лет в игре до сих пор горит жаждой соревнований.

Евгений "j3kie" Сергачев - рифлер и душа компании.

Макс "Marix" Кугенер - рифлер, люксембуржец с украинскими корнями, который ради команды выучил язык и приехал в Украину во время войны.

Александр "Smash" Турчин - рифлер и пример дисциплины для других игроков.

Даниил "t3ns1on" Кашура - спокойный и уравновешенный снайпер.

Игорь "crush" Шевченко - аналитик и тренер, разбирающий игру соперников на атомы.

Favbet Team поддерживает сильная медиа команда, которая делает невероятный контент для канала на YouTube.

Фото: Favbet Team

В этом году Favbet Team третий раз собирает буткемп в Украине. Там продумано все до мелочей, потому тренировки проходят в комфортных условиях.

"Качественный буткемп - это все, что лучше, чем онлайн-тренировка. Мы проводим время вместе, становимся крепче морально, как команда и как друзья. Мы не тратим время на приготовление пищи или быт. Поэтому остается больше сил для тренировок", - объясняет спортивный директор команды Богдан Рехтета.

Как проходит типичный день на буткемпе Favbet Team

Дни Favbet Team расписаны четко: подъем, завтрак, час теории, практика, обед, немного отдыха, а затем снова долгие игровые часы.

"В среднем мы проводим от 7 до 8 часов в день в командных тренировках. Плюс каждый может заниматься индивидуально, если имеет силы и желания. У нас есть час на восстановление с 16 до 17. Ребята могут просто полежать, посмотреть сериал или пойти на свежий воздух. Есть и один-два выходных за буткемп. В это время мы проводим время вместе, жарим шашлык и просто общаемся. Это важно, чтобы разгрузить голову от Counter-Strike", - объясняет спортивный директор.

Несмотря на довольно строгий распорядок дня, ребята чувствуют себя комфортно.

"Я просыпаюсь позже всех, делаю себе кофе, немного играю, чтобы войти в ритм. Потом у нас сбор, разминка, мы обсуждаем моменты игры. Далее тренируемся вместе. Это несколько часов, когда мы сидим и отрабатываем теорию на практике. После обеда снова возвращаемся за компьютеры и играем до вечера. Вечером каждый сам решает: отдохнуть или дальше работать", - говорит j3kie.

Друзья в игре и вне: Секрет командной химии

Первый буткемп стал точкой знакомства для команды. Игроки встретились тогда впервые и с этого момента начали выстраивать доверие и взаимопонимание. Через год они повзрослели как спортсмены и личности. Поэтому в этом году уровень общения иной, гораздо ближе.

Фото: Favbet Team

"Большие командные результаты невозможны без командной химии, мотивации и поддержки друг друга. Я рад, что ребята стали друзьями в реальной жизни. Они общаются между собой на любые темы, помогают друг другу. Это настоящая команда и вместе с тем компания друзей", - говорит Богдан Рехтета.

Сейчас Favbet Team занимает 65 место в мировом рейтинге HLTV и 49 в Европе по рейтингу Valve. Ребята планируют войти и закрепиться в топ-50. Главной преградой к быстрому достижению цели является невозможность выезжать на LAN-турниры, где дают больше всего очков.

"Из 48 команд над нами, 45 играли на LAN. Если бы у нас был шанс, были бы выше, возможно, у топ-30", - объясняет bondik.

Несмотря на это, Favbet Team доказывает, что сегодня для развития киберспорта не обязательно уезжать за границу. Команда собирается в Украине, создает атмосферу поддержки и прогрессирует шаг за шагом. Именно это делает их буткемпы "не хуже, чем NBA".