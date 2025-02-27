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FAVBET стал партнером программы "Футбол 360" на УПЛ ТВ

Четверг 27 февраля 2025 19:38
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FAVBET стал партнером программы "Футбол 360" на УПЛ ТВ Фото: FAVBET становится партнером программы "Футбол 360" на УПЛ ТВ (пресс-служба FAVBET)
Автор: Сергей Новиков

Компания FAVBET продолжает активно поддерживать качественный футбольный контент и выступает официальным спонсором нового аналитического проекта УПЛ ТВ -"Футбол 360".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Каждое воскресенье "Футбол 360" будет подводить итоги главных событий футбольной недели, предлагая глубокий анализ матчей УПЛ, еврокубков, выступлений украинских легионеров, а также топ-5 европейских чемпионатов. Формат программы включает детальные разборы игр, ключевые моменты, экспертные дискуссии и эксклюзивный контент.

"Футбол 360 - это не просто обзор недели, а качественный аналитический продукт, который дает болельщикам глубокое понимание главных событий в мире футбола. Мы рады поддерживать этот проект и продолжать развивать футбольную аналитику в Украине вместе с УПЛ ТВ", - отмечает Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Руководитель УПЛ ТВ Максим Радченко подчеркивает, что запуск "Футбол 360" является важным шагом в развитии спортивного вещания в Украине. Впервые в истории весь ключевой футбольный контент объединен в одном проекте: матчи Чемпионата Украины, сборных Украины, еврокубков и топ-5 европейских чемпионатов. Благодаря сотрудничеству с MEGOGO и Setanta зрители получат комплексное освещение событий в мире футбола в удобном формате.

Для FAVBET поддержка "Футбол 360" является очередным шагом в многолетнем сотрудничестве с украинским футболом. Компания системно поддерживает местные чемпионаты и клубы, а также инвестирует в создание качественного украиноязычного контента для футбольных фанатов.

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