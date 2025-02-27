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FAVBET став партнером програми "Футбол 360" на УПЛ ТБ

Четвер 27 лютого 2025 19:38
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FAVBET став партнером програми "Футбол 360" на УПЛ ТБ Фото: FAVBET стає партнером програми "Футбол 360" на УПЛ ТБ (прес-служба FAVBET)
Автор: Сергій Новіков

Компанія FAVBET продовжує активно підтримувати якісний футбольний контент та виступає офіційним спонсором нового аналітичного проєкту УПЛ ТБ - "Футбол 360".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Щонеділі "Футбол 360" підсумовуватиме головні події футбольного тижня, пропонуючи глибокий аналіз матчів УПЛ, єврокубків, виступів українських легіонерів, а також топ-5 європейських чемпіонатів. Формат програми включає детальні розбори ігор, ключові моменти, експертні дискусії та ексклюзивний контент.

"Футбол 360 - це не просто огляд тижня, а якісний аналітичний продукт, який дає вболівальникам глибоке розуміння головних подій у світі футболу. Ми раді підтримувати цей проєкт і продовжувати розвивати футбольну аналітику в Україні разом із УПЛ ТБ", - зазначає Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Керівник УПЛ ТБ Максим Радченко підкреслює, що запуск "Футбол 360" є важливим кроком у розвитку спортивного мовлення в Україні. Вперше в історії весь ключовий футбольний контент об’єднано в одному проєкті: матчі Чемпіонату України, збірних України, єврокубків та топ-5 європейських чемпіонатів. Завдяки співпраці з MEGOGO та Setanta глядачі отримають комплексне висвітлення подій у світі футболу в зручному форматі.

Для FAVBET підтримка "Футбол 360" є черговим кроком у багаторічній співпраці з українським футболом. Компанія системно підтримує місцеві чемпіонати та клуби, а також інвестує у створення якісного україномовного контенту для футбольних фанатів.

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