ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Favbet Foundation сотрудничает с Хорватией в рамках поддержки Украины, - Матюха

Среда 22 октября 2025 16:14
UA EN RU
Favbet Foundation сотрудничает с Хорватией в рамках поддержки Украины, - Матюха Фото: Андрей Матюха (Favbet Foundation)
Автор: Илона Свиридова

С начала полномасштабной войны Favbet Foundation с хорватскими партнерами организовали доставку в Украину сотен тонн гуманитарной помощи, а украинцы в Хорватии получили пространство для обучения, культурного развития и общения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Центр адаптации для украинцев в Загребе

В апреле 2022 Favbet Foundation поддержал открытие Центра адаптации украинцев в Загребе. Это место стало центром общения и развития для переселенцев, где проходят детские и взрослые мастер-классы, встречи и праздничные мероприятия.

Favbet Foundation сотрудничает с Хорватией в рамках поддержки Украины, - МатюхаФото: Favbet Foundation поддержал открытие Центра адаптации украинцев в Загребе (Shutterstock)

Сначала в центре бесплатно преподавали хорватский и английский языки, а затем добавились арт-терапия, спортивные тренировки, творческие кружки, уроки украинского, математики и чтения.

В декабре 2023 здесь впервые провели праздник Николая при поддержке Favbet Foundation. Это мероприятие теперь проводится ежегодно.

Favbet Foundation сотрудничает с Хорватией в рамках поддержки Украины, - МатюхаФото: помощь от Favbet Foundation (Favbet Foundation)

В мае 2024 фонд присоединился к проведению спортивного фестиваля к Международному дню труда организованного ОО "Червона Калина".

Событие объединило украинцев и хорватов, дало возможность принять участие в мастер-классах и общих активностях. Также в этом году прошли гончарные мастер-классы и рождественские мероприятия.

В центре регулярно проводятся День украинского языка, День вышиванки и летние фестивали, что помогает переселенцам поддерживать связь с традициями и культурой.

Взаимодействие Favbet Foundation с хорватской благотворительной организацией Dobro Dobrim

Favbet Foundation взаимодействует с гуманитарной ассоциацией Dobro Dobrim (DoDo). Она была создана в 2021 году для помощи пострадавшим от землетрясений, а после февраля 2022 активно поддерживает Украину.

После аварии на Каховской ГЭС была поддержана доставка более 11 тонн помощи - продукты, одежда, средства гигиены, медикаменты, матрасы, детские товары и корма для животных. К акции присоединились "Червона калина", Dobro Dobrim, команда Favbet Foundation и сотни украинских переселенцев в Загребе.

В 2024 году фонд и партнеры отправили множество вещей первой необходимости, медицинских средств и технологического оборудования.

Следующей масштабной инициативой стал груз, включавший гигиенические наборы, дезинфекторы, продукты и медицинское оборудование для украинских медучреждений.

В поддержке проекта принимали участие Favbet Foundation, его президент Андрей Матюха, Dobro Dobrim, хорватские компании Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP и правительство Хорватии.

В августе украинская община Загреба отметила 34-ю годовщину Независимости Украины и одновременно организовала благотворительное мероприятие. Тогда была собрана гуманитарная помощь, включая лекарства, хирургические наборы, продукты, игрушки, мебель, велосипеды и больничное оборудование. К событию присоединились Favbet Foundation, Dobro Dobrim, Посольство Украины и "Червона калина".

О деятельности Favbet Foundation

Взаимодействие с волонтерами и хорватскими общинами показало результативность системной работы.

Favbet Foundation сотрудничает с Хорватией в рамках поддержки Украины, - МатюхаФото: Favbet Foundation планирует продолжать поддержку проектов в сфере образования и спорта (Favbet Foundation)

Президент Favbet Foundation Андрей Матюха отметил, что каждый груз помогает людям, которые сегодня держат оборону дома, а мероприятия в Хорватии поддерживают переселенцев и помогают им сохранять силы. Он добавил, что важно обеспечить регулярное поступление помощи, поэтому налаживаются партнерства и совершенствуются пути доставки ресурсов.

Компания Favbet Foundation планирует продолжать поддержку проектов в сфере образования и спорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Благодійна організація Хорватия
Новости
По Украине свет будут выключать по графикам, а не аварийно: где и когда именно
По Украине свет будут выключать по графикам, а не аварийно: где и когда именно
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию