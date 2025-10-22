Favbet Foundation сотрудничает с Хорватией в рамках поддержки Украины, - Матюха
С начала полномасштабной войны Favbet Foundation с хорватскими партнерами организовали доставку в Украину сотен тонн гуманитарной помощи, а украинцы в Хорватии получили пространство для обучения, культурного развития и общения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.
Центр адаптации для украинцев в Загребе
В апреле 2022 Favbet Foundation поддержал открытие Центра адаптации украинцев в Загребе. Это место стало центром общения и развития для переселенцев, где проходят детские и взрослые мастер-классы, встречи и праздничные мероприятия.
Фото: Favbet Foundation поддержал открытие Центра адаптации украинцев в Загребе (Shutterstock)
Сначала в центре бесплатно преподавали хорватский и английский языки, а затем добавились арт-терапия, спортивные тренировки, творческие кружки, уроки украинского, математики и чтения.
В декабре 2023 здесь впервые провели праздник Николая при поддержке Favbet Foundation. Это мероприятие теперь проводится ежегодно.
Фото: помощь от Favbet Foundation (Favbet Foundation)
В мае 2024 фонд присоединился к проведению спортивного фестиваля к Международному дню труда организованного ОО "Червона Калина".
Событие объединило украинцев и хорватов, дало возможность принять участие в мастер-классах и общих активностях. Также в этом году прошли гончарные мастер-классы и рождественские мероприятия.
В центре регулярно проводятся День украинского языка, День вышиванки и летние фестивали, что помогает переселенцам поддерживать связь с традициями и культурой.
Взаимодействие Favbet Foundation с хорватской благотворительной организацией Dobro Dobrim
Favbet Foundation взаимодействует с гуманитарной ассоциацией Dobro Dobrim (DoDo). Она была создана в 2021 году для помощи пострадавшим от землетрясений, а после февраля 2022 активно поддерживает Украину.
После аварии на Каховской ГЭС была поддержана доставка более 11 тонн помощи - продукты, одежда, средства гигиены, медикаменты, матрасы, детские товары и корма для животных. К акции присоединились "Червона калина", Dobro Dobrim, команда Favbet Foundation и сотни украинских переселенцев в Загребе.
В 2024 году фонд и партнеры отправили множество вещей первой необходимости, медицинских средств и технологического оборудования.
Следующей масштабной инициативой стал груз, включавший гигиенические наборы, дезинфекторы, продукты и медицинское оборудование для украинских медучреждений.
В поддержке проекта принимали участие Favbet Foundation, его президент Андрей Матюха, Dobro Dobrim, хорватские компании Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP и правительство Хорватии.
В августе украинская община Загреба отметила 34-ю годовщину Независимости Украины и одновременно организовала благотворительное мероприятие. Тогда была собрана гуманитарная помощь, включая лекарства, хирургические наборы, продукты, игрушки, мебель, велосипеды и больничное оборудование. К событию присоединились Favbet Foundation, Dobro Dobrim, Посольство Украины и "Червона калина".
О деятельности Favbet Foundation
Взаимодействие с волонтерами и хорватскими общинами показало результативность системной работы.
Фото: Favbet Foundation планирует продолжать поддержку проектов в сфере образования и спорта (Favbet Foundation)
Президент Favbet Foundation Андрей Матюха отметил, что каждый груз помогает людям, которые сегодня держат оборону дома, а мероприятия в Хорватии поддерживают переселенцев и помогают им сохранять силы. Он добавил, что важно обеспечить регулярное поступление помощи, поэтому налаживаются партнерства и совершенствуются пути доставки ресурсов.
Компания Favbet Foundation планирует продолжать поддержку проектов в сфере образования и спорта.