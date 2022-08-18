Favbet Foundation перепрофілював свою діяльність для допомоги ЗСУ та постраждалим від війни

БЛАГОДІЙНИЙ фонд Favbet Foundation з початку війни практично повністю перепрофілював свою діяльність на допомогу українській армії і населенню, постраждалому від війни.

Про це йдеться в статті РБК-Україна " Патрони ЗСУ. Як влаштована система всенародної підтримки армії в умовах війни ".

"Favbet Foundation створений за ініціативою засновника компанії Favbet Андрія Матюхи в 2020 році для підтримки ініціатив у сфері освіти, спорту і перепрофільований, як і інші, для допомоги армії і постраждалому населенню. З "невійськових проектів" у них - евакуація з окупованих територій кількох сотень людей і центр для біженців в Загребі", - йдеться в статті.

Favbet Foundation побудував свою роботу на концепції такого собі "супермаркету допомоги", поставляючи в різні підрозділи і регіони широкий спектр номенклатури "під запит»": позашляховики, дрони, цифрові мобільні радіостанції, портативні зарядні пристроїв.

"Такий підхід дозволяє оперативно і точково заповнювати "прогалини" в спорядженні наших захисників, чого не роблять великі фонди, не кажучи вже про держсегмент. Просто тому, що вони давно не працюють "в роздріб", а виконують заявки на поставку необхідного великими партіями", - йдеться в статті.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна залучила $12,7 млрд зовнішньої допомоги, а до кінця року сума досягне $27 млрд.

Favbet Foundation підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Зараз 95% проектів орієнтовані на допомогу країні і армії.

Загалом компанія та фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.