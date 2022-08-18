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Favbet Foundation перепрофилировал свою деятельность для помощи ВСУ и пострадавшим от войны

Новина українською →
Четверг 18 августа 2022 12:47
Favbet Foundation перепрофилировал свою деятельность для помощи ВСУ и пострадавшим от войны Фото: Favbet Foundation перепрофилировал свою деятельность для помощи ВСУ и пострадавшим от войны (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation с начала войны практически полностью перепрофилировал свою деятельность на помощь украинской армии и населению, пострадавшему от войны.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Патроны ВСУ. Как устроена система всенародной поддержки армии в условиях войны".

"Favbet Foundation создан по инициативе основателя компании Favbet Андрея Матюхи в 2020 году для поддержки инициатив в сфере образования, спорта и перепрофилирован, как и остальные, для помощи армии и пострадавшему населению. Из "невоенных проектов" у них - эвакуация с оккупированных территорий нескольких сотен человек и центр для беженцев в Загребе", - говорится в статье.

Favbet Foundation построил свою работу на концепции такого себе "супермаркета помощи", поставляя в разные подразделения и регионы широкий спектр номенклатуры "под запрос»": внедорожники, дроны, цифровые мобильные радиостанции, портативные зарядные устройств.

"Такой подход позволяет оперативно и точечно заполнять "пробелы" в снаряжении наших защитников, чего не делают крупные фонды, не говоря уже о госсегменте. Просто потому, что они давно не работают "в розницу", а выполняют заявки на поставку необходимого большими партиями", - говорится в статье.

Напомним, с 24 февраля Украина привлекла $12,7 млрд внешней помощи, а до конца года сумма достигнет $27 млрд.

Favbet Foundation поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В целом компания и фонд помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

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