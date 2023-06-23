FATF решила не вносить Россию в черный список. Что это значит

Следует отметить, что в FATF признала, что война России против Украины противоречит принципам группы. Они также выразили глубокие соболезнования Украине в связи с войной.

"FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков от обхода мер, предпринятых против Российской Федерации с целью защиты международной финансовой системы", - сказано в сообщении.

Несмотря на приостановку членства, Россию снова не добавили ни в черный список, ни хотя бы в серый.

Вместе с тем, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина не соглашается с таким решением. По его словам, Россия отвечает критериям для внесения в "черный список".

"Россия безусловно отвечает критериям для внесения в "черный список", и мы не соглашаемся с решением FATF не включать Россию в "черный список". Должна быть консолидирована позиция международного сообщества по противодействию угрозе, которую Россия представляет для целостности мировой финансовой системы", - заявил он.

Что угрожает России

Включение в "черный" список поставит Россию рядом с КНДР, Ираном и Мьянмой. Это обяжет государства-члены FATF, а также банки и компании по обработке платежей проводить усиленную комплексную проверку и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.

Еще 23 страны находятся в "сером списке", включая Турцию, ЮАР, ОАЭ и Иорданию. В отчете Международного валютного фонда за 2021 год было обнаружено, что эта отметка, предусматривающая более строгие требования к мониторингу, приводит к значительному и статистически значимому сокращению притока капитала.

Как России шантажирует другие страны

Кремль "предупреждает" страны, что занесение в список FATF усложнит и удорожит их дальнейшее ведение бизнеса с Россией. Расчеты, опубликованные в документах для официальных лиц Турции и ОАЭ, предполагают, что каждая из двух стран пострадает почти на 1% своего ВВП в результате потери торговли и инвестиций.

Россия заявила, что Турция потеряет доходы от российских туристов, поскольку потенциальные трудности с обработкой платежей задерживают посетителей, а срывы контрактов на крупные проекты, например атомная электростанция "Аккую" или газопровод "Турецкий поток", могут привести к миллиардному ущербу.

Приостановление членства в FATF

Стоит напомнить, что 24 февраля 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денегприостановила членство России . Тогда же организация признала агрессию против Украины, что противоречит ее принципам.

Членство России было приостановлено бессрочно. В то же время, страна оккупант осталась членом глобальной сети как активный член Евразийской группы по отмыванию денег и сохранила свои права как члена ЕАГ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Российскую Федерацию необходимо исключить из Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .