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У Фастові чоловік з ножем напав на співмешканців: троє загиблих

Новини » Надзвичайні події     07.06.2020 - 23:02
У Фастові чоловік з ножем напав на співмешканців: троє загиблих
Фото: затриманий зловмисник (kv.npu.gov.ua)

Ще одна жінка перебуває у тяжкому стані

У Фастові Київської області затримали чоловіка за підозрою у вбивстві рідної сестри та двох квартирантів. Постраждалі померли від численних ножових поранень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

За підозрою у вбивстві затримали 28-річного місцевого жителя Фастова, який раніше вже мав проблеми із законом. Він також наніс численні ножові поранення своїй матері, яка в тяжкому стані доправлена до лікарні.

Повідомлення до поліції про ножове поранення людей в одному з приватних будинків Фастова надійшло від медиків, які прибули на виклик небайдужого жителя.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили троє тіл з ознаками насильницької смерті.

Затримали підозрюваного поліцейські на місці скоєння злочину у порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Тіла загиблих - 31-річна сестра підозрюваного та двоє тіл чоловічої та жіночої статі, особи яких встановлюють працівники поліції, направлено на проведення судово-медичної експертизи. За попередніми даними, загиблі люди винаймали там житло.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, у Миколаєві 7 червня сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту, є поранені.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці 7 людей.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Фастовпреступлениякриминал
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