"Фармак" оголосив про перехід на цифрове досьє лікарських засобів
Фармацевтична компанія "Фармак" реалізує проект "Електронне досьє серії лікарського засобу", після завершення якого паперові носії інформації про виробництво серії лікарського засобу будуть повністю замінені на електронні.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Як повідомляють в компанії, партнером проекту виступила компанія Siemens, яка впроваджувала подібні системи для світових фармацевтичних гігантів Bayer, Johnson & Johnson, Takeda та інших.
Електронне досьє серії препарату включає всі необхідні протоколи: від контролю якості сировини до інформації про всі етапи та параметри, зафіксовані під час виготовлення лікарського засобу.
У прес-службі зазначають, що впровадження електронного досьє зводить до мінімуму ризик помилки оператора, оптимізує технологічний процес, дає можливість у режимі реального часу моніторити ситуацію на дільниці, надає повну статистику для розрахунку загальної ефективності обладнання.
Крім того, у разі використання електронного досьє уповноважена особа зможе онлайн аналізувати всі показники лікарського засобу на наявність відхилень та випускати серію препарату віддалено, з будь-якого куточку світу.
Також після впровадження даної системи в рази зменшується використання паперу і витратних матеріалів.
"Цифровізація - це вимога сучасності. Як у кожного громадянина України з’явився електронний паспорт, так і в кожної серії ліків має бути своє електронне досьє. У "Фармак" дуже високий рівень цифровізації й ми постійно вдосконалюємося, щоб бути лідерами не тільки в Україні, але й нарощувати присутність компанії у світі. У "Фармак" функціонує прозора електронна система звітності, бюджетування, планування виробництва, продажів, документообігу, а також оцінювання та навчання персоналу. Нас цікавлять глибинні процеси цифровізації, тому ми запроваджуємо електронні сертифікати якості, електронні протоколи досліджень, електронні досьє серії препаратів та багато іншого", - зазначив виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк.
Нагадаємо, в продуктовому портфелі "Фармак" більше 400 найменувань лікарських засобів. Серед основних напрямків-ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, протизастудні та інші препарати.
Компанія щорічно реінвестує в розвиток до 90% прибутку. Загалом з 1995 року було інвестовано в модернізацію виробництва понад 310 млн доларів США. Щорічні інвестиції в наукові дослідження й розробки становлять приблизно 15 млн доларів США.
У 2020 році "Фармак" збільшив експорт на 40%. Сьогодні продукція компанії представлена в понад 30 країнах ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії та ін.