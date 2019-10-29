"Фармак" - не єдиний виробник "Корвалолу", - розслідування

Препарату "Корвалол" в цьому році виповнилося 60 років, але він як і раніше залишається найпопулярнішим седативним засобом в Україні. Про це йдеться в сюжеті телеканалу ICTV.

"Якщо говорити про секрет успіху "Корвалолу" – то це седативна, заспокійлива дія і доступна, помірна ціна", - пояснює в сюжеті телеканалу Анастасія Зражевська, директор фармацевтичної компанії "Дарниця" з корпоративних комунікацій.

Тележурналісти нагадують, що за "Корвалол" вже 15 років йде боротьба між його основними виробниками – київськими компаніями "Фармак" і "Дарниця".

"Головний аргумент "Фармак" – вони першими зареєстрували препарат після розпаду Радянського Союзу", - йдеться в сюжеті.

Разом з тим на "Дарниці" переконані, що назва препарату створювалася в радянські часи, коли поняття інтелектуальної власності не існувало.

"В Радянському Союзі прав інтелектуальної власності як таких ні громадян, ні у підприємстві не було. Саме тому громадянину, коли він у Радянському Союзі купував "Корвалол", було абсолютно все одно, хто виробник цього товару", - прокоментував адвокат "Дарниці" Олександр Мамуня.

Журналісти повідомляють, що прибутковість "Корвалолу" на українському ринку перевищує 100 млн грн на рік, а тому навколо цього препарату виникне ще не одну суперечку.

Як повідомлялося, "Корвалол" з'явився в СРСР у 1959 році як аналог німецького препарату "Валокордин". Реєстраційні посвідчення на виробництво "Корвалолу" мали 70 заводів по всій території СРСР. Зараз "Корвалол" виробляють різні підприємства в Росії, Білорусі, Україні, Узбекистані та Німеччині.

Суди між "Фармаком" і "Дарницею" за "Корвалол" почалися 2004 році. Мета "Фармак" - домогтися скасування держреєстрації препарату "Корвалол-Дарниця". Представники "Дарниці" вважають, що "Корвалол" був надбанням всього народу і не може бути монополізований одним виробником. Крім того, елемент "Дарниця" у назві ліків виключає можливість сплутати це позначення з торговою маркою "Фармак".

Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Тим не менш, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармаку". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, в свою чергу, направила справу на повторний розгляд у суд першої інстанції. Зараз справу розглядає Господарський суд міста Києва.

Експерти фармринку відзначали, що перемога "Фармак" в цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, оскільки монополія одного виробника призведе до підвищення ціни на "Корвалол".