Обсяг ринку "Корвалолу" в Україні - близько 100 млн грн, - розслідування

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Препарату "Корвалол" у цьому році виповнилося 60 років

Обсяг ринку популярних заспокійливих крапель "Корвалол" в Україні, якому в цьому році виповнилося 60 років, складає близько 100 млн гривень. Про це пише видання "Дзеркало тижня" у статті про судовий спір між фармацевтичними компаніями "Фармак" і "Дарниця".

"В 1959 році була випущена перша серія препарату "Корвалол". Радянські фармацевти фактично скопіювали старий німецький препарат "Валокордин", виключивши з нього четвертий інгредієнт — олію хмелю. А один з основних інгредієнтів "Корвалолу" і "Валокордину", фенобарбітал, випускався фірмою Bayer під торговою маркою "Люмінал" ще з 1912 року", - йдеться в статті.

Автор розповідає, що бренд "Корвалол" не був закріплений за одним заводом: його, як і пиво "Жигулівське" або цукерки "Ромашка", виробляли фармацевтичні підприємства по всій території СРСР.

"70 радянських заводів отримали реєстраційні посвідчення на цей седативний препарат у 60-70-ті роки", - пишуть автори статті.

Тим не менш, підкреслюють журналісти, "Фармак" на своєму офіційному сайті повідомляє, що був єдиним виробником "Корвалолу" в СРСР.

В даний час "Корвалол" виоробляють в Росії, Узбекистані, Білорусі, Латвії. При цьому АТ "Фармак" називає себе єдиним виробником цього ліки на пострадянському просторі, пишуть журналісти.

Як повідомлялося, "Корвалол" з'явився в СРСР у 1959 році як аналог старого німецького ліки "Валокордин". АТ "Фармак" вважає себе винахідником "Корвалолу" і вже 15 років судиться з компанією "Дарниця", вимагаючи скасування держреєстрації препарату "Корвалол-Дарниця".

Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес за знак "Корвалол". Тим не менш, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Експерти звертали увагу, що "Фармак" прагне стати монопольним виробником "Корвалолу" в Україні і з високою ймовірністю підніме ціни на цей препарат. Подорожчання "Корвалолу" може зробити його недоступним для багатьох українців, так як основні покупці препарату – пенсіонери і малозабезпечені люди, писали ЗМІ.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% – до 1,05 млрд грн. Бенефіціар компанії – Філя Жебровська.