Фанар заборонив православні богослужіння до кінця березня

Вселенський патріарх Варфоломій через пандемію коронавірусу заборонив всі православні богослужіння до кінця березня. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Варфоломій наказав усім православним церквам припинити богослужіння і обряди до кінця березня.

"Сьогодні ми цілком заявляємо про наше церковне рішення припинити всі богослужіння, події та обряди, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими", - заявив патріарх.

Він також закликав віруючих відмовитися від поїздок і залишатися вдома. При цьому монастирі продовжуватимуть проводити регулярні релігійні служби для своїх громад, але стороннім паломникам і відвідувачам відмовлять у відвідуванні.

Нагадаємо, раніше в рамках карантину в Україні були заборонені всі масові заходи. Зокрема, під заборону потрапили й релігійні обряди і церемонії з чисельністю більше десяти осіб. Крім того, по всій країні обмежені внутрішні регулярні пасажирські перевезення, певні заборони діють і в громадському транспорті.