Без фан-зон і в масках: як будуть проходити концерти та вистави з 10 червня

З 10 червня в Україні стартує черговий етап послаблення карантину, зокрема, дозволяється проведення культурно-мистецьких заходів. Кінотеатри залишаться закритими.

Про це йдеться у постанові головного санітарного лікаря, передає РБК-Україна.

Згідно із рекомендаціями МОЗу, проведення масових культурних заходів під час дії карантину дозволяється за низки умов.

Вимоги до організаторів:

температурний скринінг усіх працівників, залучених до проведення заходу;

розміщення інформаційних матеріалів щодо профілактики коронавірусу;

достатня кількість антисептиків в місцях масового скупчення людей;

маркування для дотримання дистанції 1,5 метри між відвідувачами.

Аби не допустити скупчення людей, забороняється створення так званих фан-зон. Якщо концерт чи інший захід відбувається під відкритим небом, організатор має огородити територію його проведення. А для уникнення черг МОЗ рекомендує збільшити кількість пунктів пропуску, а контроль за вхідними білетами проводити безконтактним способом.

Також організатор зобов’язаний:

забезпечити одночасне перебування відвідувачів (як на вулиці, так і в приміщенні закладу) з розрахунку не більше 1 особи на 5 кв.м загальної площі приміщення або обгородженої території для заходів просто неба;

забезпечити розміщення відвідувачів лише на сидячих місцях з дистанцією у півтора метри, за столиками - не більше 4 осіб (без урахування дітей до 14 років), у залах зі стаціонарним розміщенням - з вільними місцями поруч, спереду та позаду (шахматне розміщення).

При проведенні заходів у приміщеннях відвідувачі мають перебувати у респіраторах чи захисних масках протягом усього часу. Обов’язкове носіння масок також стосується працівників та організаторів закладу.

Нагадаємо, у рамках чергового етапу виходу з карантину, з 10 червня в Україні відкриються бази відпочинку і санаторії, робота дитячих таборів поки залишиться під забороною.

Зазначимо, що карантин з 10 червня послаблять не у всіх регіонах країни.

Станом на ранок 9 червня, до пом’якшення карантину не готові 7 областей і столиця України.