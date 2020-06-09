Без фан-зон і в масках: як будуть проходити концерти та вистави з 10 червня

МОЗ опублікував тимчасові рекомендації під час проведення культурних заходів
З 10 червня в Україні стартує черговий етап послаблення карантину, зокрема, дозволяється проведення культурно-мистецьких заходів. Кінотеатри залишаться закритими.
Про це йдеться у постанові головного санітарного лікаря, передає РБК-Україна.
Згідно із рекомендаціями МОЗу, проведення масових культурних заходів під час дії карантину дозволяється за низки умов.
Вимоги до організаторів:
Аби не допустити скупчення людей, забороняється створення так званих фан-зон. Якщо концерт чи інший захід відбувається під відкритим небом, організатор має огородити територію його проведення. А для уникнення черг МОЗ рекомендує збільшити кількість пунктів пропуску, а контроль за вхідними білетами проводити безконтактним способом.
Також організатор зобов’язаний:
При проведенні заходів у приміщеннях відвідувачі мають перебувати у респіраторах чи захисних масках протягом усього часу. Обов’язкове носіння масок також стосується працівників та організаторів закладу.
Нагадаємо, у рамках чергового етапу виходу з карантину, з 10 червня в Україні відкриються бази відпочинку і санаторії, робота дитячих таборів поки залишиться під забороною.
Зазначимо, що карантин з 10 червня послаблять не у всіх регіонах країни.
Станом на ранок 9 червня, до пом’якшення карантину не готові 7 областей і столиця України.
Автор: Роман Калиниченко