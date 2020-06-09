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Кабмін планує послабити карантин: що зміниться

Новини » Коронавірус     09.06.2020 - 14:59
Кабмін планує послабити карантин: що зміниться
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропонується низка точкових послаблень для всієї України

Завтра Кабінет міністрів на своєму засіданні внесе зміни у постанову щодо запроваджених карантинних заходів. Планується низка точкових послаблень для всієї України.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.

"У порядку денному будуть зміни до постанови, що стосуються певних послаблень. Одне з них стосується туризму. Це стосуватиметься збільшення кількості осіб в туристичних групах. Це стосується усієї країни. Якісь точкові планують послаблення", - розповіли в уряді.

Водночас на засіданні не планують робити виключень та послаблювати карантин для окремих регіонів.

"Ніякий регіон уряд не може послаблювати. Тому що урядом встановлено критерії послаблення. Ці рішення має приймати в кожному регіоні комісія ТЕБ та НС. Якщо ситуація вкрай погана, там навпаки можуть посилювати", - зазначило джерело.

Так, у пятницю замміністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом на засіданні уряду можуть розглянути питання про дозвіл на пересування туристів у групі до 50 осіб. Зараз туристичні групи пересуваються у кількості не більше 10 осіб.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий і голова Львівської ОДА Максим Козицький просять Кабмін дозволити відновити роботу обласних маршрутів, фітнес-центрів і спортивних установ.

Як писало РБК-Україна, станом на сьогодні в Україні сім областей і Київ не готові до пом'якшення карантину, серед яких і Львівська.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникарантин
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