Фальсифікація тестів на COVID-19 у Дніпропетровській області: статистику змінять

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Керівництво обласного лабораторного центру могло штучно завищувати кількість хворих

У Дніпропетровській області в найближчі дні буде змінена статистика щодо захворюваності коронавірусом COVID-19. Раніше в області почали розслідування щодо фальсифікацій результатом тестів обласним лабораторним центром.

Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної ради.

Наголошується, що керівництво лабораторного центру могло штучно збільшувати кількість хворих, що дозволяло проводити додаткові закупівлі для міської інфекційної лікарні.

"В базі даних виявлено понад 250 осіб з позитивними тестами, які не зняті з обліку. Велика частина з цих людей давно одужала, а решта, можливо, ніколи не хворіли. Зараз проводиться внутрішнє розслідування, адже є певні підозри, що люди не зняті з обліку для створення штучного ажіотажу і штучного збільшення кількості хворих, дозволяє робити додаткові закупівлі міської інфекційної лікарні", - повідомили в облраді.

Також повідомляється, що новим головою обласного лабораторного центру був призначений Роман Чуб.

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник неодноразово виступав з критикою на адресу лабораторного центру щодо результатів тестування на коронавірус.

Пізніше за результатами перевірки комісії Міністерства охорони здоров'я був звільнений голова обласної лабораторії Олександр Штепа через підозри у спотворенні результатів тестування.

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Автор: Игорь Литвиненко