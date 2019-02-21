За фактом вибуху полігоні у Київській області розпочато кримінальне провадження

Військова прокуратура проводить першочергові слідчі дії

Из-за взрыва гранаты на полигоне в Киевской области, вследствие которого травмировались двое военнослужащих срочной службы, начато уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как отмечается, производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения).

Взрыв гранаты произошел около 15:30 во время проведения учений, в результате чего двое солдат срочной службы воинской части А2167 (город Белая Церковь - ред.) получили телесные повреждения. Оба пострадавшие доставлены в военный госпиталь в г. Белая Церковь с осколочными ранениями.



На место происшествия оперативно выехал прокурор военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины, следователь Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, и специалисты взрывотехнической службы ГУ НП в Киевской области. Сейчас военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона проводятся первоочередные следственные действия.



Ранее РБК-Украина писало, что 21 февраля на полигоне в Киевской области травмированы двое военнослужащих срочной службы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета.

Напомним, на Ровенском общевойсковом полигоне в ноябре 2018 года произошел взрыв, в результате которого ранения получил один военный.