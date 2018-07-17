За фактом вбивства в Рівному відкрито справу

У Рівному вбили підприємця

За фактом вбивства в Рівному, яке сталося сьогодні, 17 липня 2018 року, на вулиці Небесної Сотні відкрито справу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції у Рівненській області.

Як зазначається, тіло 42-річного підприємця виявили на парковці між автомобілями.

"Під час огляду місця події виявлено три гільзи калібру 9 мм", - розповів замглави облуправління поліції Сергій Волков.

За вказаним фактом відкрито справу частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні близько 13 години дня у Рівному на стоянці застрелили чоловіка.