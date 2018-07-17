По факту убийства в Ровно открыто дело
В Ровно убили предпринимателя
По факту убийства в Ровно, которое произошло сегодня, 17 июля 2018 года, на улице Небесной Сотни открыто дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Ровенской области.
Как отмечается, тело 42-летнего предпринимателя обнаружили на парковке между автомобилями.
"Во время осмотра места происшествия обнаружены три гильзы калибра 9 мм", - рассказал замглавы облуправления полиции Сергей Волков.
По указанному факту открыто дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня около 13 часов дня в Ровно на стоянке застрелили мужчину.