По факту убийства в Ровно открыто дело

В Ровно убили предпринимателя

По факту убийства в Ровно, которое произошло сегодня, 17 июля 2018 года, на улице Небесной Сотни открыто дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

Как отмечается, тело 42-летнего предпринимателя обнаружили на парковке между автомобилями.

"Во время осмотра места происшествия обнаружены три гильзы калибра 9 мм", - рассказал замглавы облуправления полиции Сергей Волков.

По указанному факту открыто дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня около 13 часов дня в Ровно на стоянке застрелили мужчину.