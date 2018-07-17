У Рівному на стоянці застрелили чоловіка
Загиблим виявився 42-річний мешканець Рівного
У Рівному сьогодні, 17 липня 2018 року, на стоянці біля ринку застрелили чоловіка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Рівненській області у Facebook.
"У Рівному на стоянці поблизу ринку застрелили чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Як зазнається, наразі на місці події працюють правоохоронці.
Фото: місце події (rv.npu.gov.ua)
Також повідомляється, що загиблим є 42-річний мешканець Рівного.
У Рівному на стоянці поблизу ринку застрелили чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група. Відомо що загиблим є 42-річний рівнянинОпубліковано Головне управління Національної поліції в Рівненській області Вівторок, 17 липня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в Одесі сталася стрілянина. Як повідомляли у поліції, між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один з чоловіків застосував проти іншого газовий балончик. У відповідь на такі дії опонента інший учасник конфлікту здійснив кілька пострілів у бік противника.