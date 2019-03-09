За фактом сутичок в Черкасах поліція відкрила кримінальні провадження

Під час сутичок між націоналістами та правоохоронцями постраждали 15 поліцейських

Нацполиция Украины открыла 2 уголовных производства по факту столкновений между представителями организации "Национальный корпус" и полицией в Черкассах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что во время столкновений пострадали 15 правоохранителей, среди которых начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.

"Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения", - заявили правоохранители.

По данному факту следователями было открыто 2 уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полиция открыла уголовное производство по факту столкновений под администрацией президента Украины. В результате столкновений пострадали двое сотрудников полиции и один нацгвардієць, один из правоохранителей был госпитализирован с химическим ожогом глаз, полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).