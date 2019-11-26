В Одесі спалили автомобіль керівника митниці

Фото: місце події (facebook.com/max.nefyodov)

Нефьодов пов'язує підпал із діяльністю митника

В ніч на 26 листопада в Одесі на закритій стоянці митниці спалили автомобіль, який належав сім'ї виконувача обов'язків керівника Одеської митниці Ігоря Резніка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови митниці Максима Нефьодова.

Він оприлюднив фото і відео з місця події. Зокрема, на відео видно, що хтось перебрався через забор, кинув пляшку і втік.

"Кому це вигідно? Купа варіантів - від контрабандистів до навіть деяких окремих співробітників митниці, яких ми образили боротьбою із схемами. Наприклад, тільки вчора в Одесі затримали контейнер із технікою Apple та Sony на 300 тис. доларів і склали протоколи на 5,7 млн. гривень щодо 4-х нових авто BMW", - написав Нефьодов та закликав правоохоронців забезпечити оперативне і прозоре розслідування.

Фото: місце події (facebook.com/max.nefyodov)

Опубліковано Max Nefyodov Понеділок, 25 листопада 2019 р.

У поліції повідомили, що подія сталася на автостоянці одеської митниці. За попередніми висновками експертів, причиною загоряння транспортного засобу став підпал.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до даного злочину. Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху автомобіля в Харкові. Попередньо, автомобіль належить зятю колишнього заступника прокурора Харківської області, який був звільнений в рамках люстрації.