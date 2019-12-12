Адвокат оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка

За фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка адвокат Микола Полозов подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Повідомляється, що документ скарги базується на експертизі, зробленій російським та іспанськими експертами.

"При складанні експертизи у експертів не виникло ніяких сумнівів, що саме силове затримання Веджіє Кашка послужило каталізатором погіршення здоров'я. Навіть при всіх тих обставин був шанс врятувати її, якщо б щодо неї не почали проводити прямо на місці слідчі дії. Якщо б слідчий Ірина Сидиропуло не утримувала карету швидкої допомоги, в якій знаходилася Веджія Кашка. Можливо, вона була б жива", - говорить Полозов.

Нагадаємо, Київський районний суд Сімферополя засудив фігурантів "справи Веджіє Кашка" Бекіра Дегерменджи, Кязима Аметова і Руслана Трубача до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у три роки.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше російське держобвинувачення в окупованому Криму запросило для всіх фігурантів "справи Веджіє Кашка" умовні терміни.

Додамо, 23 листопада 2017 року російські силовики у Сімферополі затримали групу кримських татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи. Їх підозрюють у вимаганні у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні стало погано Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.