За фактом загибелі комунальників у Харкові відкрили справу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі чотирьох комунальників у Харкові. Правоохоронці кваліфікували справу як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Згідно з санкцією частини 2 статті 272 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на проспекті Гагаріна в Харкові під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальника.

За попередніми даними, вони отруїлися аміаком.