Фактор непогоды. Как осенние дожди повлияют на фронт и остановится ли наступление ВСУ

На прошлой неделе в Оборонном разведывательном агентстве США (DIA) оценили шансы Украины на прорыв. По мнению директора по анализу Трента Мола, вероятность пройти все линии обороны на юге до конца года составляет от 40 до 50%. Одним из факторов, который может сделать это крайне трудной задачей, он назвал ухудшение погоды осенью.

На днях глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли уточнил предполагаемые сроки.

"Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили", – отметил он.

Он также добавил, что Силы обороны Украины последовательно продвигаются, и по состоянию на сейчас не завершили боевую фазу того, что было запланировано.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что на наступлению Украины остается 30-45 дней (фото Getty Images)

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признает: в условиях холода, сырости и грязи продвигаться будет сложнее. Но заверил в том, что контрнаступление все равно продолжится.

Прогнозы западных партнеров настораживают, и некоторые параллели можно провести с прошлым годом. Конец активной фазы наступления-2022 как раз датируется октябрем-ноябрем. Тогда была завершена Харьковская операция, на востоке ВСУ вернули контроль над Лиманом, а к середине ноября – над Херсоном и правобережной частью региона.

С наступлением холодов в декабре-январе в наступление перешел противник, сосредоточившись на Соледаре и Бахмуте. Спустя месяцы ожесточенных боев месяцев оба города и окрестности были захвачены. Отсюда логичен вопрос – повторится ли подобный сценарий и как на самом деле погода влияет на фронт.

Полтора месяца на наступление. Как это понимать?

Очевидно, что слова о 30-45 днях привязаны к тому, что за этим сроком последуют проливные дожди. Сезонные осадки скажутся на состоянии грунта, сильная грязь замедлит наступающих, а похолодание добавит логистических проблем.

Тем не менее сезонная погода может быть разной. Дожди и низкие температуры, безусловно, повлияют на темпы контрнаступления, но не приведут к их окончательному прекращению, говорится в крайнем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) в Вашингтоне.

Военный эксперт Алексей Гетьман соглашается: погода действительно может замедлить наступление, затрудняя движение танков, бронемашин и прицепной артиллерии по полям и бездорожью. Но точно не остановит его полностью.

Что касается заявления Милли, то, по мнению эксперта, это слишком смелое предположение.

"Занимая высшую должность в армии США, Милли, к сожалению, не впервые выражает пессимизм в отношении наших Вооруженных сил и нашего наступления. В чем здесь может быть дело? Я полагаю, в том, что это, можно сказать, одноразовая должность, каденция американского генерала скоро истекает и не исключено, что его слова могут иметь не столько военный, сколько политический подтекст", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Гетьман уточняет, что это его субъективная точка зрения. Марку Милли всего 65 лет, он далеко не старик по западным меркам, и думает о том, чем заняться после ухода с должности главы Объединенного комитета начальников штабов США.

Его позиция не идет вразрез с заявлениями официальных представителей США и НАТО, но выглядит более пессимистичной. Тот же спикер Пентагона Пэт Райдер недавно назвал успехи украинского наступления на юге чудом.

"Мне кажется, Милли делает определенные политические движения. На его слова нужно обращать внимание, конечно, но в контексте того, что его каденция подходит к концу, можно предположить, что это больше связано с политическими планами на будущее", ­­– добавил эксперт.

Если непогода застанет ВСУ возле Мелитополя, то она станет проблемой для россиян (фото deepstatemap.live)

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предлагает не привязываться жестко к озвученным сроки. Темпы контрнаступления во многом будут зависеть от того, в какой точке наши войска застанет непогода.

Например, если в конце сентября - начале октября Вооруженные силы выйдут на Токмак (Запорожская область), то это означает, что они окажутся между второй и третьей линиями обороны РФ.

"Если в октябре мы освободим Токмак, то выйдем на третью линию. Если до конца октября сможем продвинуться в направлении Мелитополя, то, согласно прогнозам Марка Милли, непогода застанет уже в районе этого города. А что это означает? Большую проблему для российских оккупантов, потому что под нашим полным огневым контролем окажется территория до Азовского побережья", ­­– отметил он в беседе с изданием.

При таком сценарии за спиной противника останется лишь море, и он не сможет полноценно маневрировать в условиях снижения мобильности войск и угроз для логистики. Но пока сложно сказать, когда начнутся проливные дожди или морозы. Никто не знает, будут ли они в ноябре: возможно, ноябрь будет теплым, а, возможно, – выпадет снег.

"То, насколько мы сможем продвинуться дальше, будет зависеть от точки, в которой непогода застанет наши Силы обороны. Если это будет вариант с огневым контролем узкой полосы за Мелитополем, то непогода для нас уже не такая проблема. Это для россиян проблема, ведь мы сможем давить дальше и продолжать наступательные действия", – подчеркнул эксперт.

Фактор погоды – в обе стороны

Сильные дожди окажут негативное влияние на работу различных видов войск. В случае с аэроразведкой, водяная стена снизит возможности визуально идентифицировать вражеские цели. А порывы ветра вообще могут "сдуть" легкие беспилотники.

Проблемы с аэроразведкой могут замедлить работу артиллерии. Ограниченное использование дронов может сказаться на скорости и количестве переданных координат, что, по всей видимости, снизит интенсивность огня. Но не точность выстрелов.

"Артиллерийские расчеты не просто по координатам стреляют. Они учитывают поправки на ветер, дождь, температуру, атмосферное давление. Работа артиллерии не в том, чтобы завел координаты, стрельнул и оно полетело. Учитываются все факторы, даже температура ствола. Это большая наука, а в боевых расчетах люди с опытом, им многое нужно знать, чтобы достойно выполнять задачи", – говорит Алексей Гетьман.

Что касается бронетехники, то очевидно, что по размокшим грунтам будет сложно двигаться не только колесным, но и гусеничным машинам. Хотя на счет грунтов есть и другое мнение. Дело в том, что на юге преимущественно песчаные и хорошо аэрированные почвы, которые быстро высыхают. И так как они остаются достаточно жесткими во время дождя, то после высыхания, а тем более зимой, подходят для маневрирования бронетехники.

Осенние дожди могут повлиять на работу аэроразведки (facebook.com/easternforce)

Александр Коваленко отмечает, что рассуждать о влиянии грунта следует исключительно абстрактно.

"Если общетактической задачей будет продвижение вдоль асфальтированных дорог Т0408, Т1401, Р37 и так далее, то есть работа по логистическим артериям, то соответственно вопрос с грунтами отпадает", – уточнил он.

Еще один сезонный фактор ­­­– отсутствие так называемой "зеленки" в лесопосадках после того, как деревья окончательно сбросят листву. Но эксперты объясняют, что все вышеназванные погодные условия не могут быть однозначным врагом или союзником. Как правило, они работают в обе стороны. Например, проливные дожди создадут проблемы не только для украинцев, но и для засевших в обороне россиян.

Хотя, по словам Гетьмана, тот факт, что влажная погода замедляет наступление, несколько облегчает ситуацию для противника.

"Вести оборону в окопе проще, чем наступать в плохих условиях. А с другой стороны, россиянам тоже будет не сладко, потому что на линию фронта нужно подвозить все необходимое от еды до топлива и снарядов. Если вокруг будет непроходимая грязь и останутся только дороги, которые мы будем держать под огневым контролем, все это врагу будет сложно делать. С другой стороны, мы понимаем, что дожди продлятся максимум несколько недель. Да и не факт, что они польют по всей линии фронта и невозможно будет двигаться", – добавил он.

Сегодня начальник военной разведки Кирилл Буданов повторил, что в холоде и грязи воевать сложнее. Однако осенью прошлого года боевые действия никто не останавливал.

Украина или Россия. Кто будет наступать зимой?

Аналитики Института изучения войны (ISW) говорят, что зимние морозы благоприятны для механизированных соединений. И если опираться на слова Буданова, то украинское контрнаступление так или иначе продолжится.

Конец наступательных операций в 2022 году пришелся на октябрь-ноябрь, когда Силы обороны на востоке освободили часть захваченных территорий на востоке, Херсон и правобережную часть региона. С наступлением зимних холодов противник перешел в атаку на Бахмут и Соледар, которые держались в течение нескольких месяцев.

Украинский Генштаб, возможно, уже спланировал следующую наступательную операцию (facebook.com/easternforce)

Александр Коваленко объясняет, что есть разные методы ведения боевых действий, и прошлый год это наглядно показал. Несмотря на морозы, наши войска эффективно оборонялись, истощая противника, россияне тяжело наступали на Бахмут и Соледар, неся огромные потери. По его мнению, ВСУ значительно лучше приспособились к условиям зимы, нежели россияне.

Примечательно, что той активизации предшествовала масштабная мобилизация в России. Украинский Генштаб предупреждает: враг готовит очередную волну, в рамках которой могут мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек.

Принудительные меры затронут Чечню, и украинская сторона полагает, что около 40 тысяч новых "кадыровцев" могут быть использованы в качестве заградительных отрядов позади основных войск. На пушечное мясо вряд ли пойдут жители Москвы и Санкт-Петербурга, но других регионов – вполне возможно. Это касается и оккупированных территорий Украины.

Алексей Гетьман допускает мобилизацию сотен тысяч россиян только в теории.

"Не факт, что они смогут собрать столько на практике, это во-первых. А во-вторых, непонятно, чем они будут вооружать людей. У них нет столько техники, столько пушек – всего того, чтобы превратить мобилизованных в боеспособные подразделения", – отметил он.

О том, планирует ли Россия зимнее наступление, какими силами и средствами, пока трудно сказать. Но судя по амбициям, как минимум намерения есть на Лимано-Купянской оси.

"Хотя возможности у них ограничены, даже больше, чем в 2022 году. Поэтому я не вижу перспективы каких-либо масштабных наступательных действий с их стороны. Даже по узким направлениям есть сомнения. Да, попытки возможны, но повторение того, что было в Бахмуте, не будет", ­­– рассказал изданию Коваленко.

Отметим, не бывает наступательных операций, которые продолжаются до бесконечности, и нынешняя украинская завершится, как только будут достигнуты намеченные цели. Но глупо полагать, что осень или тем более зима сможет остановить Украину.

По мнению Гетьмана, вполне возможно, что следующая операция уже спланирована Генштабом и сейчас идет подготовка.

"Нельзя утверждать, что мы остановимся зимой. Из заявлений западных партнеров может показаться, что с наступлением холодов мы якобы не сможем двигаться вперед. Ничего подобного. Мы зимой не хуже россиян можем идти в наступление. Уже скоро мы увидим, кто первым справится с дождями, грязью, со всем тем, что нас ожидает в октябре-ноябре. И кто будет больше наступать зимой", ­– подытожил эксперт.